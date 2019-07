Srbskemu obrambnemu ministru Kosovo preprečilo vstop v Mitrovico

Vulin je bil prvi predstavnik srbskih oblasti, ki je nameraval vstopiti na kosovska tla, potem ko je kosovsko zunanje ministrstvo sredi prejšnjega tedna sporočilo, da Priština ne bo dovolila vstopa na svoje ozemlje nobenemu predstavniku Beograda. Kosovski premier Ramush Haradinaj je nato to prepoved zanikal in poudaril, da splošna prepoved ne obstaja in da v Prištini preučijo vsako prošnjo za vstop posebej.

V Vulinovem kabinetu so danes izpostavili, da obrambni minister na Kosovo ni mogel vstopiti kljub petkovim besedam Haradinaja.

"Še enkrat se je pokazalo, da Ramush Haradinaj laže," so dodali v sporočilu za javnost in poudarili, da je prepoved poleg ministra tokrat doletela tudi zdravnike, ki so bili del njegove delegacije. V Vulinovem kabinetu so še poudarili, da je bil načrtovani obisk izključno človekoljubne narave, na njem pa so nameravali govoriti o nadaljnjem sodelovanju s kliničnim centrom.

Vulin še nedavno Kosovce označil za "šiptarje"

Avstrijska tiskovna agencija APA medtem spominja, da je Vulin še nedavno za Kosovce uporabil zaničevalno besedo "šiptarji".

Beograd in Priština sta po propadu pogovorov o normalizaciji odnosov pod okriljem Evropske unije sprejela vrsto ukrepov drug proti drugemu.

Kosovo je novembra lani uvedlo 100-odstotne carine na ves uvoz iz Srbije. Beograd je po drugi strani preprečil vključitev Kosova v mednarodno policijsko organizacijo Interpol.

Kosovo kljub pritiskom ZDA in Evropske unije vztraja pri carinah, zaradi česar Srbija zavrača nadaljevanje pogovorov o normalizaciji odnosov. Odpovedano je bilo tudi srečanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega predsednika Hashima Thacija v Parizu, načrtovano za 1. julij.