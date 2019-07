Cerar s palestinskim kolegom tudi o slovenskem priznanju neodvisne Palestine

Kot poudarjajo na zunanjem ministrstvu, obisk predstavlja nadaljevanje političnega dialoga med Slovenijo in Palestino. Miro Cerar in Rijad Al Malki bosta na pogovorih pregledala dvostranske odnose in možnosti krepitve sodelovanja na gospodarskem in kulturnem področju. Govorila bosta tudi o sodelovanju Palestine v multilateralnih forumih in o razmerah na Bližnjem vzhodu, predvsem o izraelsko-palestinskem mirovnem procesu, napetostih v Perzijskem zalivu in razmerah v Siriji.

Slovenija v prejšnjem vladnem mandatu ni priznala palestinske države

Palestinski minister bo obiskal tudi državni zbor, kjer se bo ločeno srečal s predsednikom Dejanom Židanom, predsednikom odbora za zunanjo politiko Matjažem Nemcem in predsednikom skupine prijateljstva s Palestino Matejem T. Vatovcem. Ena od tem pogovorov Al Malkija s slovenskimi predstavniki bo verjetno tudi vprašanje slovenskega priznanja neodvisne Palestine, ki je bilo aktualno v prejšnjem sklicu državnega zbora.

Prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja in državni zbor sta si več mesecev podajala predlog priznanja, nazadnje pa kljub načelni podpori ni bilo niti soglasja na vladi niti zadostne večine med poslanci, da bi postopek priznanja pripeljali do konca. Foto: STA

O priznanju je večkrat razpravljala takratna vlada pod vodstvom Mira Cerarja, polemična razprava o tem je potekala tudi v državnem zboru. Vlada in državni zbor sta si več mesecev podajala predlog priznanja, nazadnje pa kljub načelni podpori ni bilo niti soglasja na vladi niti zadostne večine med poslanci, da bi postopek priznanja pripeljali do konca. Palestino sicer priznava 137 držav članic ZN, v svetovni organizaciji pa ima status državne nečlanice opazovalke.

Mirovni proces med Izraelci in Palestinci povsem zastal

Mirovni proces za rešitev desetletja trajajočega spora med Izraelci in Palestinci je povsem zastal. ZDA sicer pripravljajo nov mirovni načrt, ki ga opisujejo kot "dogovor stoletja". Palestinci, ki že desetletja živijo pod izraelsko okupacijo, zavračajo ameriško posredovanje, saj so se ZDA s priznanjem Jeruzalema kot prestolnice Izraela in selitvijo ameriškega veleposlaništva v to mesto po njihovi oceni postavile na stran judovske države.