Izraelska policija aretirala in zaslišala palestinskega ministra

Izraelska policija je danes pridržala in zaslišala palestinskega ministra za zadeve Jeruzalema Fadija al Hadmija. Aretirali so ga zaradi aktivnosti v Jeruzalemu. Hadmi je čilskega predsednika Sebastiana Pinera med njegovim torkovim obiskom v Jeruzalemu pospremil tudi v tamkajšnjo mošejo al Aksa.

Izrael trdi, da je Fadij Al Hadmi s spremstvom čilskega predsednika kršil predpise oziroma dogovor, ki so ga v zvezi z obiskom sklenili s Čilom. Iz Čila so sicer pozneje sporočili, da je šlo za zaseben obisk njihovega predsednika, Hadmijeva prisotnost pa ni bila del uradnega protokola.

Israeli occupation forces last night arrested the Palestinian Minister of Jerusalem Affairs, Fadi al-Hadmi, after raiding his home in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/fcCAk4ZYfr — Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2019

Hadmija aretirali le nekaj ur po nemirih

Policija je Hadmija aretirala danes, njegov odvetnik pa je popoldne sporočil, da ga je po zaslišanju že izpustila na prostost. Status omenjene mošeje, ki stoji nad Zidom objokovanja v Jeruzalemu, je eno najbolj občutljivih vprašanj v izraelsko-palestinskem konfliktu. Omenjeno območje v judovstvu velja za najsvetejše, v islamu pa za tretje najsvetejše, takoj za Meko in Medino. Mošejo upravlja islamski vakuf, varuje pa jo izraelska policija.

Hadmi je bil aretiran le nekaj ur po nemirih, ki so v soboto ponoči izbruhnili v več jeruzalemskih soseskah in v katerih sta bila ranjena dva policista. Šest osumljencev je bilo aretiranih, saj naj bi v policiste metali kamenje in bakle. Nemiri so sicer posledica smrti 20-letnega Palestinca, ki je umrl pod streli izraelske policije, potem ko naj bi na policiste metal bakle.