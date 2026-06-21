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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
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Poljska Volodimir Zelenski Rusija Vojna v Ukrajini

Nedelja, 21. 6. 2026, 4.00

5 ur, 50 minut

Volodimir Zelenski je ugodil Poljski

Avtorji:
M. T., STA

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Volodimir Zelenski | V Kijevu so odvzem odlikovanja označili za strateško napako in nespoštljivo dejanje, svoja odlikovanja pa je nato vrnilo še več ukrajinskih politikov. | Foto Reuters

V Kijevu so odvzem odlikovanja označili za strateško napako in nespoštljivo dejanje, svoja odlikovanja pa je nato vrnilo še več ukrajinskih politikov.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je v petek zaradi spora glede vloge Ukrajinske uporniške vojske (UPA) v drugi svetovni vojni odvzel poljski predsednik Karol Nawrocki.

"Menili smo, da je bil Red belega orla, podeljen leta 2023, namenjen ukrajinskemu narodu in naši vojski. Tako je bilo takrat rečeno. Danes red pošiljam nazaj poljskemu predsedniku," je v zapisu na družbenih medijih sporočil Zelenski.

Ob tem je objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika, na običajnem poštnem uradu.

"To ni poteza, usmerjena proti ukrajinskemu narodu"

Nawrocki je odvzem odlikovanja Zelenskemu v petek utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov. Dejal je, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj", ter poudaril, da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države.

Obenem pa je tudi dodal, da poteza ni usmerjena proti ukrajinskemu narodu in da bo Poljska še naprej podpirala Ukrajino.

V Kijevu so odvzem odlikovanja označili za strateško napako in nespoštljivo dejanje, svoja odlikovanja pa je nato vrnilo še več ukrajinskih politikov.

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