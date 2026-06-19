Svetovno znani ameriški ekonomist Jeffrey Sachs in stari znanec Slovenije je na Horizons Forumu v Beogradu pohvalil zunanjo in gospodarsko politiko Srbije, predvsem njeno povezovanje s Kitajsko. Po njegovih besedah svet vstopa v multipolarno obdobje, v katerem dozdajšnja prevlada Zahoda izgublja osrednje mesto.

Ameriški ekonomist Jeffrey Sachs, dolgoletni profesor na Univerzi Columbia v New Yorku, je bil eden osrednjih govorcev na beograjskem Horizons Forumu, mednarodnem srečanju o trajnosti, povezljivosti, investicijah, tehnologiji, energetiki, umetni inteligenci in prihodnjih modelih sodelovanja med Evropo, Kitajsko in Azijo.

Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista je Sachs v Beogradu izrekel izrazito naklonjeno oceno dosedanje srbske zunanje in gospodarske politike. Posebej je izpostavil, da Srbija ni popustila pritiskom, povezanim z ameriškimi sankcijami proti Kitajski, in da je še naprej privabljala kitajske investicije.

"Ponosni smo na Srbijo," je dejal Sachs in dodal, da Srbija po njegovem mnenju v zelo zapletenem svetu išče pravo pot. V govoru je Srbijo predstavil kot državo, ki lahko zaradi svoje zgodovinske in geografske lege igra vlogo povezovalca med različnimi političnimi, gospodarskimi in civilizacijskimi krogi.

"Hvala bogu, da se je končala prevlada Zahoda"

Sachs je ob tem ocenil, da svet vstopa v multipolarno obdobje. Po njegovih besedah to ne pomeni nujno konca evropske blaginje, temveč prerazporeditev moči in gospodarskega vpliva med več globalnih akterjev. Najodmevnejši del njegovega nastopa je bila ocena, da se je dozdajšnja prevlada Zahoda končala.

"Hvala bogu, da se je končala prevlada Zahoda," je po poročanju Jutarnjega lista dejal Sachs.

Njegov nastop se ujema z njegovimi zadnjimi javnimi stališči, v katerih pogosto kritizira ameriško zunanjo politiko in se zavzema za bolj dogovorno ureditev odnosov med velikimi silami. Sachs se v zadnjih letih javno zavzema za mehkejši pristop Zahoda do Rusije in za več diplomatskih rešitev v svetovnih konfliktih, zaradi česar so njegova stališča pogosto deležna tudi kritik.

Zelena tehnologija prelomna, kot je bil nekoč parni stroj

Na beograjskem forumu je Sachs govoril tudi o prehodu od fosilnih goriv k obnovljivim virom energije. Po njegovem mnenju so vetrne elektrarne, električni avtomobili in zelena tehnologija danes prelomni dejavniki, podobno kot je bila v preteklosti parni stroj. Pri tem je poudaril, da bi morala biti povezanost Kitajske in Zahoda uporabljena za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Horizons Forum je v četrtek in petek potekal v beograjskem Sava Centru, organizirala pa sta ga Center za mednarodne odnose in trajnostni razvoj ter Gospodarska zbornica Srbije. Dogodek je bil zasnovan kot srečanje predstavnikov politike, gospodarstva, financ, tehnologije in akademskega sveta, med govorci pa so bili poleg Sachsa tudi predstavniki kitajskih podjetij in mednarodni strokovnjaki za gospodarstvo, tehnologijo in globalno neenakost.

Po osamosvojitvi svetoval slovenski vladi

Sachs je sicer tudi stari znanec Slovenije. V začetku 90. let je svetoval slovenski vladi pri oblikovanju lastninske zakonodaje. V času prve slovenske vlade pod vodstvom Lojzeta Peterleta je bil eden od tujih ekonomistov, ki so sodelovali pri razpravah o privatizaciji in prehodu iz socialističnega v tržno gospodarstvo.

Septembra 1991 je pred odhodom iz Slovenije nastopil tudi na novinarski konferenci, kjer je opozoril na interesne spopade okoli lastninjenja. Takrat je ocenjeval, da se nekateri posamezniki niso pripravljeni odpovedati privilegijem, pridobljenim v prejšnjem sistemu, in opozarjal, da slovenska podjetja potrebujejo jasnejši nadzor ter pravila, primerljiva z zahodnimi tržnimi gospodarstvi.

Sachsov idejni obrat

Sachsova beograjska sporočila zato zvenijo kot zanimiv idejni obrat. Ekonomist, ki je v 90. letih v več tranzicijskih državah zagovarjal prehod v tržno gospodarstvo in reforme po zahodnem modelu, danes veliko ostreje govori o omejitvah zahodne prevlade ter poudarja pomen Kitajske, multipolarnosti in povezovanja med različnimi gospodarskimi bloki.

Za Srbijo je bil njegov nastop politično ugoden signal. V času, ko Beograd poskuša ohranjati ravnotežje med EU, ZDA, Kitajsko in Rusijo, je Sachs njeno zunanjo politiko predstavil kot primer pragmatičnega manevriranja v svetu, v katerem se stara razmerja moči hitro spreminjajo.