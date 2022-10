V Bosni in Hercegovini so danes potekale splošne volitve. Volišča so se zaprla ob 19. uri, prve preliminarne izide pa je pričakovati po 20. uri. Do 15. ure je glasovalo 35 odstotkov od nekaj več kot 3,3 milijona volilnih upravičencev, na voliščih pa so zabeležili več incidentov, nepravilnosti in celo poskus resne volilne prevare. Volitve je sicer nadziralo okoli 60 tisoč opazovalcev, med njimi skoraj štiri tisoč mednarodnih.

"Skupno se je odzvalo 1.164.261 ali 35 odstotkov volivcev," je o volilni udeležbi do 15. ure povedal predsednik državne volilne komisije (CIK) Suad Arnautović. Udeležba je bila sicer različna po entitetah.

Ob 19. uri so se zaprla skoraj vsa od 5.900 volišč v državi. Večina volišč se je odprla ob 7. uri zjutraj. Na voliščih je prišlo do manjših zamud, eno od volišč v Sarajevu pa so odprli skoraj uro kasneje, ker je predsednik volilnega odbora zaspal, je poročal sarajevski portal Klix.ba. Prebudila ga je policija, ki so jo poslali na njegov naslov.

Tudi poskus volilne prevare

Mediji v BiH so čez dan poročali o več nepravilnostih in celo fizičnih obračunavanjih na voliščih. V vasi Hozići pri Bosanskem Novem pa je bil potrjen tudi eden od resnejših poskusov volilne prevare. Tja je nekdo prinesel 350 predhodno izpolnjenih glasovnic za vse ravni oblasti, zaradi česar so razrešili volilni odbor. Na podlagi odločitve glavnega tožilca BiH Milanka Kajganića so aretirali pet članov odbora.

Dvakrat so zaradi nepravilnosti začasno zaprli volišče v Livnu, potem ko sta podpredsednik volilnega odbora in neka ženska zagrozila, da bosta z volišča odnesla glasovnice. V Veliki Kladuši je na enem od volišč prišlo do fizičnega napada na člana volilnega odbora, v Doboju pa do napada na mednarodnega opazovalca, je poročala televizija N1.

Napad na mednarodnega opazovalca, ki se je zgodil med njegovim fotografiranjem volivcev, je komentiral tudi Arnautović. Dejal je, da je opazovalca napadel eden od volivcev, ki ni hotel, da bi ga ta fotografiral.

Začasno so zaprli tudi eno od volišč v Sarajevu, potem ko je ob vhodu na volišče za posledicami epileptičnega napada umrla 81-letna ženska, je poročal časnik Dnevni avaz. To volišče bo zato odprto dve uri dlje, je sporočil Arnautović.

Med volilnimi upravičenci tudi pokojnik, ki je umrl pred 40 leti

Na redakcijo Dnevnega avaza se je zaradi nepravilnosti na volišču obrnil volivec iz Tuzle Dražen Jurišić. Ta je na volišču opazil, da je na seznamu volilnih upravičencev njegov pokojni ded, ki je umrl pred 40 leti, opazil pa je tudi imeni svoje tete in babice, ki sta umrli pred več kot 12 leti. "Predsednica komisije je vpila, da ne morejo ničesar storiti in da so dobili takšne papirje. Pa to ni bil primer samo pri meni, še štirje ljudje, ki so prišli, so doživeli isto," je za časnik povedal Jurišić.

V vasi Čengić so po poročanju tamkajšnjih medijev opazili še eno zanimivost. Nekateri prebivalci vasi, ki so do volitev še dobro videli, so na volišče prišli v spremstvu vodnikov. Vsa potrdila, da so čez noč "oslepeli", je po poročanju lokalne televizije BN TV podpisala direktorica zdravstvenega doma v Bijeljini in članica stranke SNSD Danijela Đukin.

Kot so ugotovili po dodatnem preverjanju, je potrdila zdravnice tik pred volitvami dobilo 80 oseb, glasovanje pa so zato za dve uri prekinili.

Volivci so na današnjih volitvah izbirali tri člane predsedstva BiH, poslance spodnjega doma parlamenta BiH, spodnjega doma parlamenta bošnjaško-hrvaške entitete Federacije BiH, parlamenta Republike Srbske, predsednika in dva podpredsednika slednje ter člane skupščin desetih kantonov federacije.

Za te položaje je kandiralo več kot 7.200 kandidatov iz 90 političnih strank in 38 strankarskih koalicij ter 17 neodvisnih kandidatov.