Predsedniške volitve na Češkem: začelo se je štetje glasov

Na Češkem so se danes ob 14. uri zaprla volišča, na katerih so volivci izbirali novega predsednika države. Prvi neuradni izidi bodo po napovedih znani drevi, pred tem pa volilnih projekcij ne bo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Najverjetneje bo odločitev o zmagovalcu, ki bo nasledil predsednika Miloša Zemana, znana v drugem krogu volitev.

Na volišča je bilo v petek in danes vabljenih 8,3 milijona volilnih upravičencev, ki so naslednika dosedanjega predsednika Zemana izbirali med osmimi kandidati. Od teh imajo največ možnosti za uvrstitev v drugi krog nekdanji načelnik generalštaba češke vojske Petr Pavel, nekdanji premier Andrej Babiš in nekdanja rektorica Mendlove univerze v Brnu Danuše Nerudova.

Vsem trem javnomnenjske raziskave napovedujejo med 21 in 30 odstotkov glasov. V prvem krogu tako najverjetneje nihče ne bo prejel več kot 50 odstotkov glasov, zato se bosta dva najboljša kandidata pomerila v drugem krogu, ki bo 27. in 28. januarja.

Katera dva kandidata se bosta uvrstila vanj, je za zdaj še težko napovedati. Če bi se v drugi krog uvrstil Babiš, bi po ocenah analitikov in glede na javnomnenjske ankete izgubil dvoboj tako proti Pavlu kot proti Nerudovi.

Predsednika države so volili tretjič v zgodovini države

Čehi so tokrat tretjič v zgodovini neposredno volili predsednika države. Pred tem je češkega predsednika volil parlament.

Pavel, ki je glasoval v svoji domači vasi Černouček, je dejal, da je glavni cilj obnoviti dostojanstvo predsedniške funkcije. "Vzpostaviti moramo tudi normalno komunikacijo in poskušati doseči rezultate ne s konfrontacijo, ampak s sodelovanjem," je še dodal.

Babiš, ki je glasoval v kraju Pruhonice južno od Prage, je povedal, da računa na svoje politične izkušnje, ki ga bodo pripeljale do zmage.

Nerudova pa je po glasovanju dejala, da je zanjo uspeh že sama kandidatura in upa, da bo to služilo kot zgled vsem mladim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vloga predsednika na Češkem je predvsem ceremonialna, vseeno pa imenuje vlado, izbira guvernerja centralne banke in ustavne sodnike ter je vrhovni poveljnik oboroženih sil.