Kje so meje klenega britanskega vojnega veterana? #video

Pisali smo že o vztrajnem 99-letniku Tomu Mooru, ki si je pred stotim rojstnim dnem - praznoval ga bo 30. aprila - zadal, da bo stokrat prehodil 25-metrski krog na svojem vrtu. To mu je uspelo že pred dnevi, a kleni Britanec s pomočjo hodulje in pod budnim očesom družine nadaljuje hojo.

Moore postaja heroj, simbol vztrajnosti in dobrosrčnosti:

Njegova zamisel je bila že od prvega dne podkrepljena z dobrodelno noto, saj prek fundacije zbira denar za britanski zdravstveni sistem.

Načelnikova skromna želja je bila, da bi zbral vsaj tisoč funtov (okoli 1.150 evrov), danes pa številke, namenjene tistim, v prvih bojnih vrstah pandemije novega koronavirusa, štejejo v milijonih. Njegova "akcija" se je namreč hitro razširila, podprli so jo številni, v času nastajanja članka je tako zbral 25,8 milijona britanskih funtov (29,7 milijona evrov).

Podoba 99-letnika se je znašla tudi na stenah, postal je simbol vztrajnosti in dobrosrčnosti. Foto: Reuters

"Čestitke Tomu. Neverjetno, kaj mu je uspelo. Ne gre le za to, kaj je naredil, ampak tudi za reakcijo drugih ljudi. Britanci, to je čudovito," je besede princa Harryja, ki se zahvaljuje Mooru, povzel BBC.

Rast številke je mogoče videti na strani fundacije Just Giving.

Moore bo virtualni častni gost odprtja nove bolnišnice v okrožju Yorkshire, v katerem se je rodil:

"Captain Tom Moore has raised an astonishing £23m this week for NHS charities"



Communities Secretary Robert Jenrick says the 99-year-old war veteran will be guest of honour at the opening of Harrogate's Nightingale hospital, in the county he was born inhttps://t.co/yMs3CW82hL pic.twitter.com/Z48Qum88R7