99-letnik zbral 15 milijonov evrov in postal svetovna zvezda

Foto: Reuters

Niti sanjalo se mu ni

Cilj britanskega junaka je bil, da na svojem dvorišču naredi 100 krogov, kar mu je na koncu z zagnanostjo in trmo tudi uspelo. Sprva je bila njegova želja, da bi zbral vsaj tisoč funtov (1.140 evrov). Pred dvema dnevoma smo pisali, kako je zbral skoraj dva milijona evrov in že takrat se je to zdelo nekaj nepredstavljivega. A bolj ko se je Tom bližal svojemu cilju (100. krogu), višji je bil znesek. Ta se je na koncu ustavil pri 13 milijonih funtov, kar je 14,8 milijona evrov. Darovalo je 650 tisoč ljudi.

Ves zbrani denar bo šel za britansko nacionalno zdravstveno službo. "Počutim se dobro in upam, da se tudi vi dobro počutite. Nikoli se mi ni niti sanjalo, da bom vpleten v nekaj takšnega," je ob koncu zadnjega kroga povedal 99-letni "mladenič".

Capt Tom Moore

I Salute you Sir...🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 pic.twitter.com/bxAqfCdNkO — kevin martin (@seatedskydiver) April 15, 2020 Vojni veteran, ki bo 30. aprila praznoval svoj 100. rojstni dan, se je rodil v Keighleyju v zahodnem Yorkshiru. Pred vpisom v vojsko se je izšolal za gradbenega inženirja, a je nato postal kapetan in služil v Indiji in Burmi. S to akcijo se želi zahvaliti zdravstvenemu osebju. Sam se je namreč pred kratkim zdravil zaradi zlomljenega kolka, prav tako pa je prebolel raka.

Nanj ponosna tudi hčerka

Ob njegovem podvigu me je vseskozi ob strani stala njegova hčerka Hannah Ingram-Moore in ob podvigu svojega očeta komaj zbirala besede. "Vsekakor smo zadovoljni, da mu je uspelo. Ob tem smo veseli, ponižni in ponosni. On je v teh težkih časih žarek upanja in mislim, da v teh trenutkih to vsi potrebujemo," je povedala za BBC.

Captain Tom Moore's fundraising page has now reached 12 million pounds! 🎉



The 99-year-old has been walking 100 lengths of his garden before his 100th birthday in two weeks. He wanted to raise a thousand pounds for the NHS but has now raised millions. pic.twitter.com/i9KDjWhDOd — ITV News Anglia (@itvanglia) April 16, 2020

Optimizem: Na koncu bomo to prebrodili

Ob tem so mu čestitali številni znani ljudje. Kancler Rishi Sunak je povedal, da je Tomu uspelo nekaj izjemnega in da je s tem pokazal močan britanski duh, medtem ko je brigadir brigadir Andrew Jackson, polkovnik jorkširskega polka, gospoda označil kot legendo.

Po končanih 100 krogih in po koncu zbiranja sredstev je bil Tom Moore poln optimizma. "Morate si zapomniti, da bomo na koncu to prebrodili in da bo vse v redu. Za vse ljudi, ki jim je trenutno težko, bo spet posijalo sonce in oblaki se bodo razmaknili."