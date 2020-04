Neverjetna zgodba: 99-letnik zbral skoraj dva milijona evrov #video

V zadnjih dneh lahko beremo spodbujajoče zgodbe nekaterih starejših ljudi, ki so preživeli obe svetovni vojni, nato pa še preboleli zloglasni koronavirus. Izjemen podvig je uspel Britancu Tomu Mooru, 99-letnemu vojaškemu veteranu, ki je do danes zbral več kot milijon in pol funtov za britansko nacionalno zdravstveno službo.

Congratulations @captaintommoore on hitting the £1.5m mark on your fundraising page! 💜



The inspiring veteran has been walking 100 lengths of his garden, for his 100th birthday, to raise funds for @NHSuk. pic.twitter.com/UUsINeK5np — Age UK (@age_uk) April 14, 2020

Želel je zbrati tisoč evrov, a zdaj je že skoraj pri dveh milijonih

Tom Moore je še eden tistih, ki se je pridružil ljudem, ki zbirajo sredstva za boj proti novemu koronavirusu. In kot kaže, mu to zelo dobro uspeva. Sprva je mislil, da bi lahko zbral vsaj tisoč funtov (1140 evrov), a je njegov prispevek presenetljivo zrasel na več kot milijon in šesto tisoč funtov (milijon in osemsto tisoč evrov).

Moore denar zbira s hojo po svojem dvorišču in do četrtka želi narediti sto krogov. "Britanski javnosti se zahvaljujem iz dna srca. Kdo bi si lahko mislil, da ko sem si pred tednom postavil cilj 1000 funtov, zdaj pa sem zbral 500 tisoč funtov," so bile še pred dnevi besede 99-letnega junaka. S pomočjo njegove akcije je darovalo skoraj 80 tisoč ljudi in postal je eden glavnih junakov Velike Britanije.

STAND TO ATTENTION !

This is Captain Tom Moore



Tom has raised over £150,000 for #NHS so far. He is aiming to walk 100 lengths of his garden before he turns 100 years old this month. What a guy !! #HERO pic.twitter.com/meBNLxn9RZ — 🌈NHS SUPPORT (@NHStaxfreepay) April 11, 2020

Cilj je, da prehodi 100 krogov

Gospod Moore je do včeraj (nedelja) na svojem vrtu naredil 70 25-metrskih krogov. Kljub zelo toplemu koncu tedna se je odločil, da bo vseeno naredil deset krogov, in upa, da mu bo četrtka uspelo narediti 100 krogov.

Vojni veteran, ki bo 30. aprila praznoval svoj 100. rojstni dan, se je rodil v Keighleyju v zahodnem Yorkshiru. Pred vpisom v vojsko se je izšolal za gradbenega inženirja, a je nato postal kapetan in služil v Indiji in Burmi. S to akcijo se želi zahvaliti zdravstvenemu osebju. Sam se je namreč pred kratim zdravil zaradi zlomljenega kolka, prav tako pa je prebolel tudi raka.

He's only gone and hit the £1m mark!



99-year-old veteran @captaintommoore has been walking 100 lengths of his garden to fundraise for the NHS. This morning, he surpassed one million pounds.



Well done Tom!



Read more👉 https://t.co/dPEf2HAvQq pic.twitter.com/VtwJDufzcB — ITV News Anglia (@itvanglia) April 14, 2020

Svetovali so mu počitek, a vseeno vztraja

Njegova hčerka Hannah Ingram-Moore je v nedeljo razkrila, da ko je izvedel, da je zbral več kot pol milijona evrov, je od šoka obnemel in je še vedno zelo vztrajen. Kaj si misli šele danes, ko je znesek vrtoglavo poskočil. "Rekli smo mu, da potrebuje počitek, vendar pravi, da dokler bo šel počasi in bo vztrajen, da bo dosegel svoj cilj," je za BBC povedala njegova hčerka.

Žal gospod Moore konec aprila zaradi omejevanja druženja ne bo mogel praznovati svojega 100. rojstnega dne s 100 gosti. Zagotovo pa mu je ta uspeh v težkih časih v veliko tolažbo.