Ustavno sodišče bo odločalo o prepovedi gibanja zunaj občin

Ustavno sodišče bo v četrtek začelo obravnavo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin, so za STA potrdili na ustavnem sodišču. Pobudnika ocene ustavnosti za zdaj ne razkrivajo.