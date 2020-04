Policija zabeležila skoraj 3300 kršitev odloka o omejitve gibanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija v preteklih dneh ni ugotovila povečanja števila kršitev prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah zaradi novega koronavirusa. Policisti so v dneh veljavnosti odloka od 30. marca do nedelje izrekli 2796 opozoril, v 3288 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu so danes za STA pojasnili na policiji.

Policisti sicer od uveljavitve odloka izvajajo nadzor nad upoštevanjem odloka na mobilnih kontrolnih točkah, ki jih določijo glede na problematiko in operativne možnosti. Po pojasnilih Generalne policijske uprave so kontrole izvajali na več mestih tako na območjih blizu meje, kot v notranjosti države in se odzivali na prijave občanov ter drugih nadzornih organov, poroča STA.

Tam, kjer pa se ljudje gibljejo na prostem v okviru izjem, določenih v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v državi ter prepovedi gibanja izven občin, policija ni zaznavala kršitev združevanja ljudi. Ob tem je ponovila poziv, da naj se ljudje še naprej držijo pravil družbene razdalje in da po potrebi uporabljajo zaščitna sredstva, še navaja STA.