Umrl britanski dobrodelni junak stotnik Tom

Zadnjih nekaj tednov se je zdravil zaradi pljučnice, prejšnji teden pa je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Od nedelje se je zaradi covida-19 zdravil v bolnišnici. Zaradi zdravil, ki jih je prejemal za zdravljenje pljučnice, Moore še ni bil cepljen proti covidu-19, piše STA.

Danes je umrl, sta sporočili njegovi hčeri Hannah Ingram-Moore in Lucy Teixeira. "Zelo sva hvaležni, da sva bili lahko z njim v zadnjih urah njegovega življenja ... Več ur smo klepetali, se spominjali najinega otroštva in najine čudovite matere. Delili smo smeh in solze," sta povedali za tiskovno agencijo PA.

Moore, ki je med drugo svetovno vojno služil v Indiji, je lani zbral 33 milijonov funtov za osebje britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) v boju proti pandemiji covida-19.

Hodil po svojem vrtu

Sredstva je zbral tako, da je s pomočjo hodulje s kolesi prehodil 100 dolžin svojega 25 metrov dolgega vrta do 100. rojstnega dneva 30. aprila. Zatem je z Michaelom Ballom posnel še različico znane skladbe You'll Never Walk Alone, s katero je osvojil vrhove britanskih glasbenih lestvic.

Kraljica Elizabeta II. mu je julija lani podelila viteški naziv. Iz Buckinghamske palače so danes sporočili, da so misli kraljice in njene družine z družino Toma Moora. Dodali so, da je kraljica družini vojnega veterana poslala zasebno sožalno pismo, v katerem je zapisala, da je zelo uživala v lanskem srečanju z njim in njegovo družino v Windsorju, še piše STA.