Vodilni ameriški strokovnjak: maske bo treba nositi tudi leta 2022

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do nedelje v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 18,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 499 tisoč. Razmere se sicer izboljšujejo, saj so v nedeljo poročali o 71.500 novih okužbah, umrlo pa je 1.844 bolnikov s covid-19, kar je okoli tisoč manj kot v preteklih nekaj dneh, poroča STA.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je na televiziji ABC dejala, da so po zastoju zaradi velikega zimskega neurja, ki je prejšnji teden prizadel velik del ZDA, zdaj obnovili cepljenje. V soboto in nedeljo jim je uspelo deloma odpraviti zaostanek pri dostavi šestih milijonov odmerkov cepiva. Dostavili so dva milijona odmerkov, ta teden pa bodo še preostale.

Fauci: Maske bo treba nositi tudi v prihodnjem letu

Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje in svetovalec Bele hiše za novi koronavirus Anthony Fauci je v nedeljo na televiziji Fox News podatek o skoraj pol milijona mrtvih zaradi covid-19 komentiral z besedami, da je to grozen zgodovinski mejnik, čeprav se razmere izboljšujejo.

Ameriški predsednik Joe Biden si je zadal za cilj, da v prvih stotih dneh njegovega mandata cepijo sto milijonov ljudi, kar bo doseženo in preseženo. Biden in zdravstveni strokovnjaki sicer nočejo zveneti preveč optimistično. Foto: Reuters

Kljub temu Fauci še naprej priporoča socialno distanco in nošenje zaščitnih obraznih mask. Do konca letošnjega leta pričakuje bistveno izboljšanje razmer, a bo zaradi mutacij novega koronavirusa maske po njegovem mnenju verjetno treba nositi še v letu 2022. Za NBC je dejal, da česa tako groznega ni bilo več kot sto let, od pandemije gripe.

Ameriški predsednik Joe Biden si je zadal za cilj, da v prvih stotih dneh njegovega mandata cepijo sto milijonov ljudi, kar bo doseženo in preseženo. Biden in zdravstveni strokovnjaki sicer nočejo zveneti preveč optimistično. Predsednik med drugim zato, ker želi od kongresa 1.900 milijard dolarjev za boj proti pandemiji in pomoč gospodarstvu. Če ne bo večjih zapletov z mutacijami novega koronavirusa, se sicer lahko stanje ob uspešnem cepljenju normalizira že do poletja, poroča STA.