Vladajoča tajvanska stranka s hudim porazom na lokalnih volitvah

Vladajoča tajvanska Demokratska napredna stranka (DPP) je na današnjih lokalnih volitvah doživela hud poraz. Zmagala je namreč le v šestih od 22 mest in okrožij, medtem ko je opozicijska stranka Kuomintang (KMT) slavila v 15. To je bil močan udarec za predsednico Tsai Ing-wen, ki je že odstopila s čela DPP.

Vladajoča DPP je imela pred volitvami pod nadzorom 13 mest, danes pa je slavila zgolj v petih. Med drugim je prvič v 20 letih izgubila tudi vlado v mestu Kaohsiung, tradicionalni trdnjavi stranke.

Zmago v večini mest je medtem osvojila opozicijska KMT, ki je imela pred volitvami pod nadzorom šest krajev.

Poraz DPP so pred volitvami napovedovale že ankete, saj med prebivalstvom narašča nezadovoljstvo zaradi slabih gospodarskih rezultatov in reformnih ukrepov, po katerih so se znižale pokojnine in zmanjšalo število praznikov.

Tajvanska predsednica se je po porazu odločila za odstop s čela DPP

Tajvanska predsednica se je po porazu na današnjih volitvah odločila za odstop s čela DPP. "Kot predsednica vladajoče stranke bom prevzela popolno odgovornost za rezultate na današnjih lokalnih volitvah," je dejala. "Naša prizadevanja niso zadostovala in ne bomo pustili na cedilu naših podpornikov, ki se borijo z nami. Želim se iskreno opravičiti," je še dejala.

Njeno predsednikovanje že od nastopa na čelo države med drugim zaznamuje oddaljevanje od Kitajske: Peking, ki ima otok z 23 milijoni prebivalcev za del svojega ozemlja, pa je zato povečeval pritiske na Tajvan.

Poleg volitev vzporedno odločali tudi na desetih referendumih

Tajvanci so danes vzporedno z lokalnimi volitvami odločali tudi na desetih različnih referendumih, med drugim na dveh tudi o legalizaciji istospolnih porok.

Volivci so z več kot šest milijonov glasov podprli pobudo nasprotnikov legalizacije istospolnih porok. Pripadniki in podporniki LGBT skupnosti, ki so s tem doživeli hud poraz, so odločitev volivcev označili za nazadujoč korak, ki spodkopava ugled otoka kot začetnika pravic te skupnosti.

Tajvansko ustavno sodišče je maja 2017 legaliziralo istospolne poroke, s čimer je Tajvan postal prva država v Aziji, ki je dovolila istospolne poroke. Implementacija naj bi stekla v roku dveh let, vendar so bili napredki na tem področju zaradi množične mobilizacije nasprotnikov odtlej skromni, zato so o tej spremembi odločali tudi na današnjem referendumu.