Virus iz Kitajske: v enem dnevu umrlo 97 ljudi

Zaradi novega koronavirusa iz Kitajske je po zadnjih podatkih umrlo 908 ljudi, okuženih jih je več kot 40 tisoč. Okoli 187 tisoč ljudi ostaja na opazovanju. Po podatkih kitajskih oblasti je 3.281 pacientov ozdravelo in so zapustili bolnišnico.

Na Kitajskem so v nedeljo zaznali 3.062 novih primerov okužb v zadnjih 24 urah, dan prej je bilo teh 3.399. Po podatkih kitajskih oblasti se je tako število na novo okuženih stabiliziralo, poroča BBC. V nedeljo je na Kitajskem zaradi virusa sicer umrlo 97 ljudi, največ do zdaj v enem dnevu.

Koronavirus se je iz Kitajske razširil še v 27 drugih držav in teritorijev, a po svetu so za zdaj zaznali le dve smrtni žrtvi, eno na Filipinih in eno v Hongkongu. Po svetu je sicer okuženih okoli 350 ljudi.

Ta konec tedna je število žrtev, ki so umrle zaradi novega koronavirusa, preseglo število smrti zaradi epidemije sarsa v letu 2003, ki se je prav tako začela na Kitajskem in zahteval 774 življenj.

Na japonski križarki okoli 60 novih primerov koronavirusa

Na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi koronavirusa v karanteni v Jokohami na Japonskem, so diagnosticirali okoli 60 novih primerov okužbe, je danes poročala japonska javna radiotelevizija NHK. Skupno število okuženih se je tako povečalo na 130.

Japonske oblasti so za križarko Diamond Princess ob vplutju v japonske vode v začetku minulega tedna odredile 14-dnevno karanteno, saj je bil z virusom okužen eden od potnikov, ki se je z ladje izkrcal minuli mesec v Hongkongu.

Ko je ladja s 3711 potniki in člani posadke priplula na Japonsko, so oblasti testirale skoraj 300 ljudi. Nato so več deset okuženih postopoma evakuirali v lokalne zdravstvene ustanove.

V zadnjih dneh so testiranje razširili še na osebe, pri katerih so se na novo pojavili simptomi, in tiste, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi potniki ali člani posadke.

Tisti, ki so ostali na križarki, morajo biti v kabinah in smejo na palubo le za kratek čas. Ob izhodu iz kabin morajo nositi maske in ohranjati razdaljo od drugih ljudi. Dobili so tudi termometre za redno spremljanje telesne temperature.

Na ladji, ki bo v karanteni predvidoma do 19. februarja, je tudi šest slovenskih državljanov. Gre tri pare odraslih slovenskih turistov, ki so po navedbah MZZ v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Tokiu. (STA)