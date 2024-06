Viktor Orban vodjo EPP označil za sovražnika Madžarske

Spori med Madžarsko in vodjo Evropske ljudske stranke (EPP), Nemcem Manfredom Webrom, so spori med Budimpešto in Brusljem, ne med Madžarsko in Nemčijo, je v petek po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem v Berlinu izjavil madžarski premier Viktor Orban. Webra je ob tem označil za sovražnika Madžarske v evropski politiki.