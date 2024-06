Orban: Bodoče vodstvo EU je koalicija za vojno in migracije

Madžarski premier Viktor Orban je danes v intervjuju označil najverjetnejše bodoče vodstvo Evropske unije za koalicijo za vojno in migracije. Po njegovih besedah so se namreč konservativci, socialisti in liberalci, ki imajo večino v novem Evropskem parlamentu, že dogovorili o imenih za najvišje položaje v EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.