Viktor Orban: Švedska in Finska širita laži o Madžarski

Viktor Orban je graje Švedske in Finske na račun Madžarske opisal kot širjenje čistih laži. Foto: Guliverimage

Madžarski premier Viktor Orban je pred odločitvijo madžarskega parlamenta o ratifikaciji kandidatur Švedske in Finske za članstvo v Natu dejal, da podpira vključitev obeh držav v Nato, a da bodo potrebni dodatni pogovori med parlamentarnimi skupinami, preden bodo poslanci glasovali o ratifikaciji. Razpravo o ratifikaciji bo madžarski parlament začel prihodnjo sredo.

Švedska in Finska bi se radi čim prej vključili v Nato, a ju na poti čaka še nekaj ovir. Največja je Erdoganova Turčija, ki najbolj zavira njuno včlanitev v omenjeno obrambno zvezo, a zadržke imajo tudi v nekaterih drugih državah, tudi v naši vzhodni sosedi Madžarski.

Orban za včlanitev Švedske in Finske, ampak …

Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem intervjuju za madžarski javni radio povedal, da je prosil poslance svoje stranke Fidesz, naj podprejo kandidaturo Švedske in Finske, vendar je dodal, da nekateri poslanci niso preveč navdušeni nad širitvijo in so želeli nadaljnje razprave o tej zadevi, poroča Reuters.

Orban je pojasnil, da so nekateri poslanci vladajoče stranke zaskrbljeni zaradi skupne meje Nata z Rusijo, ki je dolga več kot tisoč kilometrov. To naj bi bilo opozorilo na morebitna geopolitična tveganja zaradi vstopa Finske.

Orban: Turškim pomislekom je treba prisluhniti

Drugi poslanci pa so nasprotovali temu, kar je Orban opisal kot širjenje odkritih laži Finske in Švedske o zdravju demokracije in vladavine prava na Madžarskem.

Glede turških pomislekov o članstvu Švedska je madžarski premier dejal, da je Turčiji pri tem treba prisluhniti, saj bi lahko v nasprotnem primeru prizadevanja za širitev propadla, še poroča Reuters.

Parlamenti vseh 30 članic Nata morajo ratificirati vse kandidature za članstvo v zavezništvu. Glede na dnevni red parlamenta, objavljen na spletu, naj bi madžarski poslanci o zadevi glasovali 6. marca.