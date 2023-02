Madžarski premier Viktor Orban je danes v rednem letnem govoru o stanju v državi izpostavil, da je bilo lansko leto najtežje po spremembi političnega sistema v letih 1989 in 1990. Za letošnje leto pa je napovedal, da bo zaradi migracij, vojne v Ukrajini in inflacije najnevarnejše, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Viktor Orban je v govoru v Budimpešti poudaril, da je svet lani po pandemiji covida-19 namesto na pravo pot "skrenil v leta vojne". Kot je dejal, se je v politiki in gospodarstvu spremenilo vse, svet pa očitno drvi proti divjemu zahodu.

Po besedah madžarskega premierja je bilo po vstopu Zahoda v vojno v Ukrajini s sankcijami proti Rusiji treba vse oceniti na novo, vlada v Budimpešti pa je prve mesece po aprilskih splošnih volitvah porabila prav za to.

Kot uspeh leta 2022 je Orban izpostavil, da se je Madžarska uspela izogniti vpletenosti v vojno v Ukrajini, ki bi po njegovi oceni lahko trajala več let. Po njegovih besedah to ni bilo lahko, saj so se vse ostale članice Nata in EU postavile na stran Ukrajine.

"Če želimo zaščititi Madžarsko in si zagotoviti mirno življenje, imamo eno samo izbiro: ostati zunaj rusko-ukrajinske vojne," je poudaril in izrazil prepričanje, da je to edina moralna izbira. Orban, ki že od začetka ruske invazije v Ukrajini nasprotuje sankcijam EU proti Rusiji, je ponovil, da Budimpešta Kijevu priznava pravico do samoobrambe, da pa ukrajinskih interesov ne bo postavljala pred madžarske.

"Madžarska bo ostala otok miru in varnosti, znižali bomo tudi inflacijo"

Za letos je ob migracijah omenil še dve nevarnosti, ki ju mora Madžarska premagati - vojno in inflacijo. "Razmere so resne, a niso brezupne. Prosimo, zaupajte nam. Izogibali se bomo vojni, Madžarska bo ostala otok miru in varnosti, znižali bomo tudi inflacijo," je v nagovoru narodu pred člani Fidesza obljubil Orban.

Ob tem je očital Evropski uniji, da je zaradi višjih cen energije, ki so posledica njenih sankcij proti Rusiji, Madžarsko obremenila z "boleznijo inflacije". Ocenil je, da so sankcije Madžare lani prikrajšale za 4000 milijard forintov oz. 10,4 milijarde evrov, saj so morala madžarska podjetja, država in družine ta denar porabiti za energijo namesto za povečanje plač, znižanje davkov ali podporo družinam pri nakupu stanovanja ali skrbi za otroke. Dodal je, da Bruselj Madžarski nalaga nove sankcije, namesto da bi ji pomagal.

Edini način za končanje vojne v Ukrajini so po oceni madžarskega premierja prekinitev ognja in takojšnji mirovni pogovori. "Samo premirje lahko reši življenja," je poudaril Orban.

Dejal je še, da je članstvo v Natu za Madžarsko ključnega pomena, in zatrdil, da je država "preveč na vzhodnem robu zahodnega sveta", da bi se odpovedala zavezništvu. Hkrati je poudaril, da je Nato obrambna zveza in ne "vojna zveza" ali "vojna koalicija".

Ob tem je menil, da članstvo v Natu ne prinaša nobenih obveznosti razen skupne obrambe, države članice zavezništva pa ne morejo pričakovati druga od druge, da bodo skupaj napadle tretjo državo zaradi skupnega vojaškega cilja.