Posnetek, ob katerem vam bo zastal dih #video

Nekateri predeli Turčije se zadnje dni borijo z močnimi vetrovi in z njimi povezanimi nevšečnostmi. Veter jo je zagodel tudi v Istanbulu, kjer je podrl drevo na obljudeni ulici.

Ogromno drevo je padlo na parkirane avtomobile in jih popolnoma razbilo, skoraj pa bi pod seboj pokopalo tudi pešce na ulici. A k sreči so jo vsi, ki so tisti trenutek hodili mimo, srečno odnesli. ABC News namreč poroča, da nihče od peščev ni bil poškodovan in da je nastala le gmotna škoda.

Nenavaden dogodek so ujele tudi ulične kamere, ogledate si ga lahko v videoposnetku zgoraj.

