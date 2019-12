Skočil v vodo in rešil voznika iz potapljajočega se avta #foto

Malo po 15. uri v torek so bili policisti obveščeni, da je v Radencih pri trgovskem središču voznik avtomobila zapeljal naravnost v zbiralnik vode. Vozilo je bilo v celoti pod vodo, vozniku pa je pomagal občan, ki je skočil v vodo in mu pomagal iz vozila.

Voznika so nato odpeljali s kraja dogodka, vozilo pa so iz vode dvignili gasilci. V preiskavi se je izkazalo, da je bil voznik močno vinjen, policisti pa so ga izsledili doma, kjer je zaradi močne vinjenosti spal. Kot so sporočili s policije, ga sprva nismo mogli zbuditi, da bi opravili test alkoholiziranosti. Kasneje je test odklonil, prav tako pa ni hotel opraviti strokovnega pregleda v ZD Gornja Radgona.

Zoper povzročitelja so policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Foto: Policija