Velika Britanija in Kanada uvedli sankcije proti Lukašenku

Lukašenko trdi, da je na volitvah osvojil 80 odstotkov glasov, na drugi strani opozicija in protestniki vztrajajo, da je šlo za prevaro in da je v resnici zmagala Svetlana Tihanovska. Foto: Reuters

Velika Britanija in Kanada sta danes uvedli sankcije proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, njegovemu sinu in več drugim visokim predstavnikom režima zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic. Sankcije jim onemogočajo potovanje v obe državi, obenem pa so zamrznili njihovo premoženje.