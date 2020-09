V Minsku znova protest žensk proti Lukašenku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Minsku se je danes več sto žensk zbralo na novem protestnem shodu proti dolgoletnemu voditelju države Aleksandru Lukašenku, ki je pred dnevi prisegel za nov mandat na čelu Belorusije. Ženske so se zbrale na osrednjih trgih prestolnice in med drugim vzklikale "sramota". Varnostne sile so že izvedle več aretacij.