Nasilje med protivladnimi protesti v Tirani #video

V spopadih med protivladnimi protestniki in policijo v Tirani je bilo v soboto poškodovanih več ljudi. Na protestih pred albanskim parlamentom se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop premierja Edija Rame in sklic predčasnih volitev.

Več protestnikov je policiste obmetavalo s petardami in molotovkami, na kar je policija odgovorila z vodnim topom in solzivcem. Najbolj razgreti protestniki so kasneje odšli pred sedež policije, kjer so jih poskušali razgnati z vodnim topom.

Ramiju očitajo korupcijo in volilno prevaro

Policija je pridržala več protestnikov, v spopadih pa je bilo poškodovanih najmanj 12 policistov. Koliko poškodovanih je bilo med protestniki, ni podatka.

Foto: Reuters

Opozicija premierju Ediju Rami in njegovi socialistični vladi očita korupcijo in volilno prevaro ter že več mesecev zahteva njegov odstop. Februarja je več kot 60 poslancev iz opozicijske konservativne Demokratske stranke in njenih zaveznic v znak protesta izstopilo iz parlamenta.