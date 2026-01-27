Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
27. 1. 2026,
18.32

Osveženo pred

14 minut

Torek, 27. 1. 2026, 18.32

14 minut

Več pornografskih strani bo blokiralo dostop novim uporabnikom iz Velike Britanije

Avtorji:
D.K., STA

PornHub. Porn hub. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Podjetje Aylo, ki je lastnik nekaterih največjih pornografskih spletnih strani, kot so Pornhub, YouPorn in Redtube, je danes napovedal, da bo novim uporabnikom iz Velike Britanije s ponedeljkom blokiral dostop do svojih spletnih strani. Pri tem je za odločitev okrivilo strožje preverjanje starosti uporabnikov, kar zahteva britanska zakonodaja.

Spremembe britanskega akta o varnosti na spletu, ki zahtevajo preverjanje starosti, so "preusmerile promet v temnejše, neregulirane kotičke interneta" in "niso dosegle svojega cilja zaščite mladoletnikov", je sporočilo podjetje Aylo. Opozorilo je, da ne more delovati v sistemu, ki po njegovem mnenju ne izpolnjuje obljube o varnosti otrok.

"Kljub jasnemu namenu, da omeji dostop mladoletnikov do vsebin za odrasle, (...) naše izkušnje kažejo, da akt tega cilja ni dosegel," je še dodal Aylo.

Uporabniki, ki so na spletnih straneh podjetja Aylo predhodno potrdili svojo starost, bodo še naprej imeli dostop do vsebin in obstoječih računov.

Globe do 25 milijonov dolarjev

Nova pravila v Veliki Britaniji, ki veljajo od julija lani, od pornografskih spletnih strani zahtevajo strogo preverjanje starosti z orodji, kot so slike obraza ali identifikacija kreditne kartice. Tisti, ki pravilom ne sledijo, lahko prejmejo globe v višini do 25 milijonov dolarjev ali deset odstotkov upravičenih svetovnih prihodkov, kar je več.

V najhujših primerih lahko britanski regulator Ofcom sprejme pravne ukrepe za blokiranje dostopa do spletne strani ali platforme iz Velike Britanije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

