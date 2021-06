Več Britancev gleda PornHub kot BBC News

Več kot 26 milijonov Britancev je prek spleta septembra lani vsaj enkrat gledalo pornografijo na spletu, poroča The Guardian. Najpopularnejša spletna stran je PornHub, ki jo je septembra 2020 obiskalo 15 milijonov oseb. Oziroma 50 odstotkov vseh polnoletnih moških in 16 odstotkov vseh polnoletnih žensk, ki imajo dostop do spleta. PornHub je tako imel večjo gledanost kot številni televizijski programi, med katerimi so tudi BBC News, Sky One in ITV4.

Številke glede obiskanosti PornHuba so veliko večje pri mlajši generaciji. Pornografski portal je obiskala tretjina žensk in 75 odstotkov moških, mlajših od 30 let. Po trditvah PornHuba je povprečen obiskovalec na spletni strani preživel 10 minut in 20 sekund.