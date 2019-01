Varnostniki letalskemu potniku iz hlač potegnili kačo

Varnostni organi na berlinskem letališču Schönefeld so v hlačah enega od potnikov našli pravcatega udava, poroča nemški tednik Spiegel. Kot so pojasnili na pristojnem uradu v Potsdamu, so varnostniki na letališču postali pozorni, "ker je potnik imel v hlačah nekaj, kar tja ne spada".

Varnostniki so veliko in živo kačo v hlačah potnika odkrili med božičnimi prazniki in to označili za "najbolj nenavadno najdbo leta 2018".

Skušal jo je pretihotapiti v Izrael

Kot navaja tednik, je imel 43-letni potnik v hlačah 40-centimetrsko žival. Skušal jo je pretihotapiti v Izrael, zanjo pa ni imel nobenih dokumentov. V hlačah je hladnokrvnega plazilca sicer skrival v posebni vrečki iz blaga.

Kačo so mu zasegli in jo predali herpetološkemu azilu v Brandenburgu. Moškemu so izrekli globo, še poroča Spiegel.