Varnostni svet ZN zahteva takojšen konec napadov hutijev v Rdečem morju

Resolucija najostreje obsoja več kot 20 napadov hutijskih upornikov na ladje od 19. novembra lani, ko so zasegli tovorno ladjo Galaxy Leader in njeno posadko. Foto: Reuters

Varnostni svet ZN je v sredo potrdil resolucijo, ki zahteva takojšen konec napadov hutijev iz Jemna na ladje v Rdečem morju, pri čemer so se Rusija, Kitajska, Mozambik in Alžirija vzdržali. Slovenija je glasovala za resolucijo, ki sta jo predlagali Japonska in ZDA.