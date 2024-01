Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so v sredo na prvem uradnem zasedanju v letošnjem letu pozvale jemenske Hutije, naj nemudoma prenehajo napadati ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Opozorile so, da s tem ogrožajo stabilnost regije, svobodo plovbe in svetovno oskrbo s hrano, piše na spletni strani Združenih narodov.

Članice so zahtevale tudi izpustitev japonske tovorne ladje Galaxy Leader in njene posadke, ki so jo Hutiji novembra zasegli zaradi povezav z izraelskim podjetjem. Nekatere države, med njimi Velika Britanija, Francija in Japonska, pa so VS ZN pozvale, naj sprejme ukrepe za ustavitev raketnih napadov in napadov z droni na ladje.

Pomorska varnost je ogrožena

Ameriški predstavnik pri ZN Chris Lu je opozoril, da so razmere v Rdečem morju dosegle prelomno točko. "Ti napadi imajo resne posledice za pomorsko varnost, mednarodni pomorski promet in trgovino ter spodkopavajo krhke humanitarne razmere v Jemnu, kar ogroža dostavo pomoči v državo, ki jo je zajela vojna," je dodal.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija pa je poudaril, da je treba dogajanje v Rdečem morju umestiti v širši kontekst. "Nihče ne bi smel zanikati, da je dogajanje v Rdečem morju neposredna projekcija nasilja v Gazi, kjer že tri mesece poteka izraelska krvava operacija," je povedal.

K ustavitvi napadov na ladje v Rdečem morju pozval tudi Žbogar

Tudi veleposlanik Slovenije v VS ZN Samuel Žbogar je pozval k ustavitvi napadov na ladje v Rdečem morju in poseganje Hutijev v pravice in svoboščine plovbe označil za nesprejemljivo, je na omrežju X zapisalo slovensko predstavništvo pri ZN. "Zadnji meseci leta 2023 so se na Bližnjem vzhodu izkazali za izjemno burno in travmatično obdobje," je dejal in posvaril pred širjenjem konflikta v Gazi.

Hutiji, ki jih podpira Iran in nadzirajo večji del ozemlja Jemna, v zadnjih tednih pogosto napadajo ladje na pomembni pomorski poti v Rdečem morju. Ob tem trdijo, da gre za izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas.

Generalni sekretar Mednarodne pomorske organizacije (IMO) Arsenio Dominguez je medtem na zasedanju VS ZN poudaril, da je že skoraj 18 ladjarskih družb preusmerilo svoja plovila okoli Afrike, da bi se izognili Rdečemu morju. "To pomeni dodatnih deset dni za potovanja in bo imelo negativen vpliv na trgovanje," je še dodal.