Vandranja željno bolgarsko kravo čaka žalosten konec

Krava Penka, ki naj bi povrgla mladiča čez tri mesece, se je sredi maja oddaljila od svoje črede v bližini bolgarske vasi Kopilovci in zatavala v Srbijo, ki ni članica EU. Ko so jo vrnili lastniku Ivanu Haralampijevu, ki ima kmetijo v bližini meje, so bolgarski uradniki brez milosti odredili, da jo morajo zaradi strogih pravil EU uspavati ne glede na to, da so srbski veterinarji ugotovili, da je krava povsem zdrava.

"Razlog je, da je zapustila območje EU in je ni mogoče uvoziti nazaj v Unijo. Prišel je veterinar in odredil njeno takojšnjo usmrtitev," je za bolgarsko televizijo v četrtek dejal njen lastnik in pozval pristojne, naj se krave vendarle usmilijo. Lastnik se tudi sprašuje, kako to, da je krava lahko nemoteno prečkala mejo. "Zakaj je ni nihče poskušal ustaviti," se je pridušal.

Pristojne bolgarske oblasti so na vprašanje AFP o usodi Penke dejala, da ni v njihovi moči, da bi jo obvarovali pred pravili EU.

"Ne odločamo. Samo izvajamo pravila, ki prihajajo iz Bruslja," je za AFP povedal veterinarski strokovnjak Ljubomir Ljubomirov.

Ali je krava že dočakala žalostni konec, ne poročajo.