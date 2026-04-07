Ka. N.

Torek,
7. 4. 2026,
13.26

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Peter Magyar volitve Donald Trump ZDA JD Vance Madžarska Viktor Orban

Vance v Budimpešti: zadnji poskus reševanja Orbana?

Vance Orban | Po raziskavi iz februarja 2026 je 48 odstotkov vprašanih menilo, da bo Trump negativno vplival na Madžarsko, 38 odstotkov pa jih je pričakovalo pozitiven vpliv. | Foto Reuters

Po raziskavi iz februarja 2026 je 48 odstotkov vprašanih menilo, da bo Trump negativno vplival na Madžarsko, 38 odstotkov pa jih je pričakovalo pozitiven vpliv.

Obisk ameriškega podpredsednika JD Vancea tik pred volitvami naj bi okrepil madžarskega premierja Viktorja Orbana, vendar ankete kažejo, da bi lahko bil učinek omejen.

Ameriški podpredsednik JD Vance je danes na obisku na Madžarskem. Gre za zadnji poskus, da bi pred ključnimi parlamentarnimi volitvami okrepil svojega političnega zaveznika, madžarskega premierja Viktorja Orbana, piše Politico. Kljub visoki politični simboliki obiska pa analitiki dvomijo, da bo ta bistveno vplival na razplet vse bolj napete volilne tekme.

Volitve, ki bodo potekale v nedeljo, veljajo za ene najpomembnejših v zadnjih letih. Orban se namreč bori za podaljšanje svoje že 16-letne vladavine, pri čemer mu prvič po dolgem času resno grozi poraz.

Podpora iz Washingtona, ki pa je brez večjega učinka

Ameriški predsednik Donald Trump je Orbanu že večkrat javno izrazil podporo, vendar ankete kažejo, da ta podpora ni bistveno izboljšala njegovega položaja. Madžarski premier, znan po konceptu neliberalne demokracije in pragmatičnih odnosih z Moskvo, se spoprijema z vse večjim nezadovoljstvom domače javnosti.

Obisk Vancea prihaja po februarskem obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia, ki mu prav tako ni uspelo spremeniti negativnega trenda za vladajočo stranko Fidesz. Orban sicer od obiska pričakuje politični zagon. Napovedal je novinarsko konferenco v Budimpešti in množični shod na nogometnem stadionu, kjer bo skušal izkoristiti pozornost javnosti.

Februarja 2026 je Trump v Budimpešto poslal državnega sekretarja Marca Rubia, manj kot teden dni pred volitvami pa prihaja tudi ameriški podpredsednik JD Vance, ki bo sodeloval na dogodku ob dnevu madžarsko-ameriškega prijateljstva in najverjetneje javno podprl Orbana.

Za Orbana je obisk priložnost, da se predstavi kot najpomembnejši evropski zaveznik Trumpove administracije. Ameriški predsednik ga je v preteklosti označil za enega najmočnejših svetovnih voditeljev, madžarski premier pa že dolgo zagovarja politike, ki so danes značilne za gibanje MAGA, od izrazitega nacionalizma do kritike Evropske unije.

V Beli hiši poudarjajo tudi osebno dimenzijo odnosa. Orban je Trumpu ostal zvest tudi v času, ko ta ni bil na oblasti in so ga številni svetovni voditelji ignorirali. "Na neki način mu vračamo uslugo, bil je z nami v dobrem in slabem, zdaj smo mi z njim," je za ameriške medije povedal neimenovani uradnik.

Ankete kažejo prednost opozicije

Kljub podpori iz ZDA pa razmere na terenu za Orbana ostajajo zahtevne. Naraščajoče nezadovoljstvo zaradi gospodarskih razmer, klientelizma in korupcije krepi opozicijo. Po zadnjih podatkih ima opozicijska stranka Tisza, ki jo vodi Peter Magyar, opazno prednost in v anketah vodi že od konca leta 2024.

Raziskave kažejo tudi razdeljenost volivcev glede vpliva Trumpa. Medtem ko večina Orbanovih podpornikov ameriškega predsednika vidi pozitivno, ga volivci opozicije večinoma ocenjujejo negativno.

Za Orbana je to priložnost, da se predstavi kot najpomembnejši evropski zaveznik Trumpove administracije.

Analitiki opozarjajo, da vpliv ameriških predstavnikov, z izjemo samega Trumpa, ostaja omejen. Po mnenju strokovnjakov bi lahko le osebni obisk ameriškega predsednika resno vplival na dinamiko volitev. Toda takšen obisk bi bil tvegan, zlasti v primeru Orbanovega poraza.

Medtem v Washingtonu poudarjajo, da podpora Orbanu ni usmerjena proti Evropski uniji, temveč temelji predvsem na skupnih interesih in politični bližini. "Potrebujemo zaveznike, ki delijo naše vrednote in želijo sodelovati z nami," poudarjajo v ameriški administraciji, še poroča Politico.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.