Velika Putinova igra: "Podrobno nas opazuje. Zelo dobro nas pozna."

Ruski predsednik Vladimir Putin zelo dobro razume Nemce, pravi nekdanji nemški zunanji minister Sigmar Gabriel (SPD). Ta se zavzema za neposredna pogajanja med Rusijo in Evropo, pri tem pa omenja dve imeni.

Sigmar Gabriel, ki je bil med letoma 2009 in 2017 tudi predsednik SPD, poziva k neposrednim pogajanjem med evropskimi predstavniki in Vladimirjem Putinom glede premirja v Ukrajini. Po drugi strani ostro graja potovanja visokih predstavnikov AfD v Rusijo.

"Pogajanja med Trumpom in Putinom niso prinesla ničesar"

V podkastu, ki ga je vodil Paul Ronzheimer, namestnik glavnega urednika nemškega medija Bild, je Gabriel razglasil pogajanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa z Rusijo za neučinkovita: "Žal vsa ta pogajanja niso prinesla ničesar. Nasprotno, Ukrajina je bila po srečanjih ali telefonskih klicih med Trumpom in Putinom pogosto še močneje bombardirana."

Evropa mora zato po mnenju nekdanjega dolgoletnega predsednika SPD zdaj stopiti korak naprej. Dejstvo je, da Putin nadaljuje precej brutalno vojno, in če obstajajo vzporedne pobude za dosego premirja, bi jih Evropa morala izkoristiti, meni Gabriel.

Kdo se bo v imenu Evrope pogajal s Putinom?

Gabriel ne vidi tveganja v morebitnih pogajanjih, po njegovem mnenje se tudi zdi, da je Putin zdaj pod večjim notranjim pritiskom, kot je bil v preteklosti. Evropejci se moramo po Gabrielovih besedah zdaj usesti in odločiti, kdo bo dobil mandat za pogajanja s Putinom.

Sigmar Gabriel trdi, da pogajanje med Trumpom in Putinom niso prinesla ničesar in da bi morala biti Evropa bolj dejavna pri pogajanjih z Rusijo. Foto: Reuters

Glede razprave o nekdanjem nemškem kanclerju Gerhardu Schröderju, ki je bil dolga leta najpomembnejši lobist za ruski plin v Evropi, kot morebitnem posredniku med Putinom in Evropo je Gabriel dejal: "Putin je izrekel ta slavni stavek: 'Če bi lahko izbiral, kdo naj se pogaja za Evropo, bi to moral biti Gerhard Schröder.' Toda drugi del izjave je bil običajno izpuščen. V njem je dejal: 'Ali katerikoli drug Evropejec.' In Evropejci bi bili neumni, če ne bi poskušali zdaj vstopiti v to polje."

Gabriel hvali Angelo Merkel

Gabriel nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in finskega predsednika Alexandra Stubba vidi kot mogoča posrednika med Evropo in Rusijo. Poudaril je, da je Angela Merkel to že zavrnila, a dejal, da je treba nekdanjo nemško kanclerko tudi uradno zaprositi, naj posreduje. "Čudil bi se, če bi Evropejci prosili Angelo Merkel in bi potem rekla ne," je dejal Gabriel.

Gabriel je pohvalil tudi pristop nekdanje nemške kanclerke do Rusije, saj si je tik pred ruskim napadom na Ukrajino februarja 2022 prizadevala za pogajanja s Putinom.

So po umiku Evrope prazen prostor zasedle ZDA?

"Naj vas spomnim, da se je Angela Merkel srečanja Evropskega sveta nazadnje udeležila leta 2021. To je bilo pred izbruhom vojne. Takrat je svojim kolegom rekla: 'Moramo sestaviti majhno skupino in se pogajati s Putinom.'" Zaradi tega so kanclerko v medijih tudi kritizirali in ni prejela skoraj nobene podpore, piše nemški medij Die Welt.

Če bi Evropa uradno prosila Angelo Merkel, naj se v imenu Evrope pogaja s Putinom, bi Gabriela presenetilo, če bi nekdanja nemška kanclerka to prošnjo zavrnila. Foto: Reuters

A Gabriel je prepričan: "V resnici je imela prav. Takrat smo imeli zadnjič priložnost, da se pogajamo sami. Ko nismo izkoristili te priložnosti, ko so se Evropejci dejansko umaknili iz igre, so ZDA prevzele vodenje."

"Putin upa, da nas bo razklal"

Nemčija se mora zavedati, da Putin podrobno opazuje Nemčijo in dobro razume Nemce, je opozoril Gabriel. "Verjamem, da največ pozornosti posveča Nemcem. Precej dobro nas pozna. Včasih celo bolje, kot se poznamo sami. Gleda nemško televizijo, bere nemške časopise in mislim, da že dolgo upa, da nas bo razklal."

Verjetno zato Putin meni, da je nemška skrajno desničarska stranka AfD koristna. "Putin ve, zakaj obstaja. Gre za protiamerikanizem, ki je veliko starejši od levičarskega protiamerikanizma."

Zakaj je AfD koristna za Putina

Po mnenju Gabriela gre za protiamerikanizem, ki temelji na ideji, da se morata Rusija in Nemčija kot veliki celinski evropski sili združiti – tudi proti ZDA. "AfD širi te neumnosti in zato Putin z veseljem podpira AfD," trdi nekdanji nemški zunanji minister.

AfD je koristna za Putina zaradi svoje protiameriške usmerjenosti, je prepričan Gabriel. Foto: Guliverimage

Gabriel je ostro zavrnil primerjave politike AfD do Rusije s politiko SPD, ki se je dolgo upirala podpori Ukrajini in se zavzemala za dobre odnose s Putinovim režimom.

Gabriel o domnevni prijazni politiki do Rusije

"Nikoli nismo bili v Rusiji ali s Putinom v času, ko se je on bojeval proti nam. Nihče od nas ni šel v Sankt Peterburg. Nihče od nas ni šel v Moskvo v času, ko je Vladimir Putin začel obsežno vojno proti Ukrajini, s tem pa je pravzaprav mislil na Zahod." Gabriel pri tem najverjetneje namiguje na obiske predstavnikov AfD v Rusiji.

"Kaj sploh pomeni prijaznost do Rusije?" je vprašal Gabriel in dodal: "Nemčija je imela desetletja izjemno dobre gospodarske odnose z Rusijo in hkrati vodila politiko popuščanja napetosti. Morda bi lahko rekli, da bi se morali (v SPD, op. p.) po napadu na Krim odzvati odločneje, toda trditve, da smo mislili, da je Rusija naša zaveznica ali kaj podobnega, so nesmisel!"