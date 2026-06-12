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Avtor:
R. K.

Petek,
12. 6. 2026,
10.57

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
prometna nesreča Madžarska

Petek, 12. 6. 2026, 10.57

30 minut

Črn dan za Madžarsko: v dveh prometnih nesrečah umrlo osem oseb #foto

Avtor:
R. K.

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prometna nesreča | Dve hudi nesreči sta se zgodili v bližini mesta Győr, 122 kilometrov zahodno od Budimpešte. | Foto BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Dve hudi nesreči sta se zgodili v bližini mesta Győr, 122 kilometrov zahodno od Budimpešte.

Foto: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

V zgodnjih jutranjih urah je na zahodu Madžarske v dveh prometnih nesrečah na avtocesti umrlo osem ljudi, vsi tuji državljani.

Po podatkih madžarske policije se je prva nesreča na avtocesti M1 zgodila okoli 4.30 zjutraj, ko je tovornjak, ki je prevažal sadje, trčil v cestne delovne stroje in nato zagorel. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je voznik tovornjaka umrl na kraju nesreče. 

40 minut kasneje je na istem odseku minibus z devetimi potniki trčil v tovornjak, ki je obstal zaradi zastoja, nastalega po prvi nesreči. V trčenju je umrlo sedem oseb, dva potnika sta hudo poškodovana in sta v smrtni nevarnosti. 

Policija je kasneje sporočila, da so bile vse žrtve tuiji državljani, vozila, udeležena v prometni nesreči, so imela moldavske registrske tablice.

Madžarska uprava za zaščito in reševanje je na svoji strani na Facebooku objavila fotografije s kraja tragične nesreče. 

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Premier Magyar izrekel sožalje družinam žrtev

Madžarski premier Peter Magyar je v objavi na Facebooku izrazil sožalje družinam žrtev, poškodovanim pa zaželel hitro okrevanje. 

Preiskava obeh nesreč še poteka. Magyar je medtem že napovedal pregled prometnih ukrepov na avtocesti in njihovih vplivov na varnost prometa. 

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