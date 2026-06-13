BMW je na dirki 24 ur Le Mansa razkril koncept M Concept Neue Klasse, ki napoveduje prihodnjo generacijo športnih modelov M. Nemci z njim ne predstavljajo le oblikovalske smeri prihodnjega M3, temveč tudi prvega povsem električnega avtomobila M, pri katerem bodo dirkaške izkušnje pomembneje kot kadarkoli doslej vplivale na oblikovanje, tehnologijo in vozniški značaj.

BMW je na dirki 24 ur Le Mansa predstavil koncept M Concept Neue Klasse, s katerim napoveduje novo obdobje svoje športne divizije M. Koncept razkriva oblikovne in tehnične smernice prihodnjih visokozmogljivih modelov, med katerimi bo posebno vlogo imel novi M3, ki bo prvič na voljo tako z vrstnim šestvaljnikom kot tudi v povsem električni različici.

M Concept Neue Klasse temelji na novi generaciji BMW-jeve platforme Gen6, ki bo osnova za prihajajoče električne modele znamke. Pri BMW-ju poudarjajo, da bodo prihodnji modeli M bistveno bolj jasno ločeni od običajnih različic kot danes. Zato koncept prinaša številne oblikovne elemente, ki jih pri serijskih BMW-jih še nismo videli.

Foto: BMW

Foto: BMW

Med najbolj izstopajočimi značilnostmi so izrazito oblikovan pokrov motorja v obliki črke V, velika odprtina za hlajenje električnega pogonskega sklopa, nova interpretacija znamenitega "shark nose" sprednjega dela ter močno razširjeni blatniki. Zanimiv dodatek so tudi rumeno obarvani žarometi. Pri BMW-ju se pri oblikovanju zavestno ozirajo tudi v svojo zgodovino, saj posamezni elementi spominjajo na legendarne modele, kot sta BMW 3.0 CSL in BMW 635 CSi.

Pomemben poudarek je na aerodinamiki. Koncept uporablja posebno oblikovana zunanja ogledala, dirkaško navdihnjene aerodinamične dodatke in elemente iz naravnih kompozitnih materialov. Vse to naj bi prispevalo k večji učinkovitosti in zmogljivostim prihodnjih modelov.

Rumeni žarometi izvirajo z dirkalnika za Le Mans

Pri BMW-ju so posebno pozornost namenili tudi svetlobni tehniki. Rumeni žarometi, ki jih poznamo iz dirkalnikov znamke v svetovnem prvenstvu vzdržljivostnih dirk WEC, naj bi postali zaščitni znak prihodnjih modelov M.

Tehnično koncept uporablja 800-voltno električno arhitekturo in baterijski sklop s kapaciteto več kot 100 kilovatnih ur. Ta temelji na novi generaciji cilindričnih baterijskih celic, ki naj bi izboljšale energijsko gostoto, učinkovitost in hitrost polnjenja. Gre za isto tehnološko osnovo, ki jo bosta uporabljata tudi električna modela i3 in iX3.

Foto: BMW Foto: BMW

Foto: BMW Foto: BMW