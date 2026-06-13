Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sobota,
13. 6. 2026,
6.16

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
BMW BMW M3

Sobota, 13. 6. 2026, 6.16

4 minute

BMW M koncept Neue Klasse

BMW pokazal prihodnost oddelka M: poleg klasičnega prihaja tudi električni M3

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
BMW koncept M3 neue klasse | Foto BMW

Foto: BMW

BMW je na dirki 24 ur Le Mansa razkril koncept M Concept Neue Klasse, ki napoveduje prihodnjo generacijo športnih modelov M. Nemci z njim ne predstavljajo le oblikovalske smeri prihodnjega M3, temveč tudi prvega povsem električnega avtomobila M, pri katerem bodo dirkaške izkušnje pomembneje kot kadarkoli doslej vplivale na oblikovanje, tehnologijo in vozniški značaj.

Le Mans dirka
Avtomoto Nova zlata doba spektakla, ki traja natanko 24 ur #foto

BMW je na dirki 24 ur Le Mansa predstavil koncept M Concept Neue Klasse, s katerim napoveduje novo obdobje svoje športne divizije M. Koncept razkriva oblikovne in tehnične smernice prihodnjih visokozmogljivih modelov, med katerimi bo posebno vlogo imel novi M3, ki bo prvič na voljo tako z vrstnim šestvaljnikom kot tudi v povsem električni različici.

M Concept Neue Klasse temelji na novi generaciji BMW-jeve platforme Gen6, ki bo osnova za prihajajoče električne modele znamke. Pri BMW-ju poudarjajo, da bodo prihodnji modeli M bistveno bolj jasno ločeni od običajnih različic kot danes. Zato koncept prinaša številne oblikovne elemente, ki jih pri serijskih BMW-jih še nismo videli.

BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW

BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW Precej novih oblikovalskih elementov

Med najbolj izstopajočimi značilnostmi so izrazito oblikovan pokrov motorja v obliki črke V, velika odprtina za hlajenje električnega pogonskega sklopa, nova interpretacija znamenitega "shark nose" sprednjega dela ter močno razširjeni blatniki. Zanimiv dodatek so tudi rumeno obarvani žarometi. Pri BMW-ju se pri oblikovanju zavestno ozirajo tudi v svojo zgodovino, saj posamezni elementi spominjajo na legendarne modele, kot sta BMW 3.0 CSL in BMW 635 CSi.

Pomemben poudarek je na aerodinamiki. Koncept uporablja posebno oblikovana zunanja ogledala, dirkaško navdihnjene aerodinamične dodatke in elemente iz naravnih kompozitnih materialov. Vse to naj bi prispevalo k večji učinkovitosti in zmogljivostim prihodnjih modelov.

Rumeni žarometi izvirajo z dirkalnika za Le Mans

Pri BMW-ju so posebno pozornost namenili tudi svetlobni tehniki. Rumeni žarometi, ki jih poznamo iz dirkalnikov znamke v svetovnem prvenstvu vzdržljivostnih dirk WEC, naj bi postali zaščitni znak prihodnjih modelov M. 

Tehnično koncept uporablja 800-voltno električno arhitekturo in baterijski sklop s kapaciteto več kot 100 kilovatnih ur. Ta temelji na novi generaciji cilindričnih baterijskih celic, ki naj bi izboljšale energijsko gostoto, učinkovitost in hitrost polnjenja. Gre za isto tehnološko osnovo, ki jo bosta uporabljata tudi električna modela i3 in iX3.

BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW

BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW BMW koncept M3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW

BMW BMW M3
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.