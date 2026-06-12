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Avtor:
D.K.

Petek,
12. 6. 2026,
11.33

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Kitajska policija vohunjenje ZDA

Petek, 12. 6. 2026, 11.33

0 minut

ZDA v težavah: Kitajska prijela domnevnega ameriškega vohuna

Avtor:
D.K.

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kitajska policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISP-M, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva so ameriškega državljana Min Zina podvrgli "kazenskim prisilnim ukrepom", saj je osumljen "vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost Kitajske".

Podrobnosti tiskovni predstavnik ni razkril, so pa v Pekingu potrdili, da so o primeru obvestili konzulat ZDA v Guangdžovu.

Neimenovana vira, povezana z inštitutom ISP-M oziroma Minom, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala, da so Mina aretirali 3. junija na letališču Kunming v provinci Junan, ki meji na Mjanmar, od koder naj bi se vračal s sestanka.

State Department in inštitut ISP-M se na zadevo uradno še nista odzvala.

Kitajska policija vohunjenje ZDA
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