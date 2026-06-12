Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISP-M, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva so ameriškega državljana Min Zina podvrgli "kazenskim prisilnim ukrepom", saj je osumljen "vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost Kitajske".

Podrobnosti tiskovni predstavnik ni razkril, so pa v Pekingu potrdili, da so o primeru obvestili konzulat ZDA v Guangdžovu.

Neimenovana vira, povezana z inštitutom ISP-M oziroma Minom, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala, da so Mina aretirali 3. junija na letališču Kunming v provinci Junan, ki meji na Mjanmar, od koder naj bi se vračal s sestanka.

State Department in inštitut ISP-M se na zadevo uradno še nista odzvala.