Petek, 12. 6. 2026, 11.33
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ZDA v težavah: Kitajska prijela domnevnega ameriškega vohuna
Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana, osumljenega vohunjenja, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Šlo naj bi za ustanovitelja in političnega analitika raziskovalnega inštituta ISP-M, ki se ukvarja z dogajanjem v sosednjem Mjanmaru, poročajo tuje tiskovne agencije.
Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva so ameriškega državljana Min Zina podvrgli "kazenskim prisilnim ukrepom", saj je osumljen "vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost Kitajske".
Podrobnosti tiskovni predstavnik ni razkril, so pa v Pekingu potrdili, da so o primeru obvestili konzulat ZDA v Guangdžovu.
Neimenovana vira, povezana z inštitutom ISP-M oziroma Minom, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala, da so Mina aretirali 3. junija na letališču Kunming v provinci Junan, ki meji na Mjanmar, od koder naj bi se vračal s sestanka.
State Department in inštitut ISP-M se na zadevo uradno še nista odzvala.