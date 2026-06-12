Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek zvečer zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dokončno dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z ZDA "zgolj špekulacije", saj "še nič ni dokončno dogovorjeno". Kot je dejal, Teheran še ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC.

"Od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča," je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna, ki jo povzema CNN, povedal Bagei.

"Katar in Pakistan sta aktivna posrednika, vendar na diplomatski proces vplivajo dejanja ZDA (...). Iran je dokazal, da ne sklepa kompromisov glede tega, kar je opredelil kot rdečo črto," je opozoril.

Kot je še dejal, so razmere v Hormuški ožini postale "manj varne zaradi dejanj ZDA".

Trump preklical napovedane napade na Iran in napovedal podpis dogovora

Trump je v četrtek zvečer novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše dejal, da so "pravkar dosegli odlično rešitev vojne z Iranom". Zatrdil je, da so dosegli dogovor, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja.

Po besedah Trumpa, ki je pred tem v četrtek preklical napovedane nove napade na Iran, naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi.

Iran zaustavil tanker z nafto

Iranska vojska je medtem naftnemu tankerju ponoči preprečila prečkanje Hormuške ožine. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim so "iranske sile preprečile plovbo nezakonitega tankerja z nafto, ki je brez usklajevanja vplul v območje ožine." Iranski državni mediji so poročali tudi o eksplozijah v bližini Bandar Abasa v Hormuški ožini in ob obali Sirike, poročajo tuje tiskovne agencije.