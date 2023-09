V ZDA vse več alergij na meso po ugrizu klopa, primeri tudi v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA zadnja leta beležijo vse več alergij na meso po ugrizu določene vrste klopov, opozarjajo znanstveniki. Tudi v Sloveniji so že obravnavali več ljudi, ki imajo alergijo na glikoprotein alpha-gal, je za STA potrdila specialistka interne medicine, pnevmologije in alergologije ter klinične imunologije na Kliniki Golnik Mihaela Zidarn.

Kot je pojasnila, je alpha-gal glede na ugotovitve strokovnjakov posledica več vbodov klopov, zaradi česar lahko postanemo alergični.

Poudarila je še, da so običajno alergeni proteini, v tem primeru pa gre za eno redkih izjem, kjer je vzrok za alergijo ogljikov hidrat. Gre predvsem za alergijo na rdeče meso, kot so govedina, svinjina in ovčetina, še posebej drobovina.

"Značilno za to alergijo je tudi, da pride z zamikom," še navaja Zidarn. Kot je pojasnila, se alergija na hrano običajno pokaže že v nekaj minutah po obroku, v tem primeru pa se alergijska reakcija začne šele od tri do šest ur po zaužitju hrane.

Dokazi že pred leti

Ljudje, ki imajo alergijo na alpha-gal, kar je verjetno posledica več vbodov klopov, so po njenih besedah lahko alergični tudi na monoklonsko protitelo cetuksimab, ki se v glavnem uporablja v onkologiji, in želatino. Ta je poleg hrane prisotna tudi v nekaterih pripravkih, ki se uporabljajo za vzdrževanje krvnega tlaka.

Povezavo med vbodi klopa in alergijo na alpha-gal so po besedah alergologinje Zidarn dokazali že pred leti. Prvi je o povezavi med vbodi klopov vrste lone star in alergijo pisal Thomas Platts-Mills leta 2002.

Torej alergija ni povezana samo z vrsto klopa lone star, ampak očitno tudi z drugimi vrstami," poudarja Zidarn.

Alergijske reakcije na sladkor galaktoza-alfa-1,3-galaktoza (alpha-gal) se običajno pojavijo od tri do sedem ur po zaužitju rdečega mesa, želatine ali mlečnih izdelkov. Začnejo se z močnim srbenjem, lahko se pojavijo tudi srbeči izpuščaji po vsem telesu, otekline, driska, bruhanje ali težko dihanje. Povzročijo lahko tudi padec krvnega tlaka in omedlevico. Posebnega zdravljenja alergije ni.

Glede na podatke ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) v ZDA v zadnjih letih opažajo porast primerov sindroma alpha-gal.

Od leta 2010 so zabeležili več kot 110 tisoč primerov alergij po ugrizu klopa. Med letoma 2017 in 2021 se je število primerov povečevalo za 15 tisoč na leto, poroča britanski BBC. Natančno število Američanov, ki trpijo za sindromom alpha-gal, zaradi težav pri diagnozi ni znano, CDC pa predvideva, da jih je do 450 tisoč.