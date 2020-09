V ZDA so se uradno začele letošnje ameriške volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Karolina je v petek začela pošiljati volivcem glasovnice po pošti, s čimer so se uradno začele letošnje splošne volitve v ZDA, čeprav bodo Američani dejansko na voliščih lahko volili šele 3. novembra. Glasovnice po pošti je v Severni Karolini zahtevalo rekordnih 618.000 volivcev.

Na letošnje volitve je že padla senca dvoma, saj predsednik ZDA Donald Trump, ki se na listi republikanske stranke poteguje za nov štiriletni mandat, spodkopava kredibilnost volitev po pošti s trditvami, da gre za prevaro. Pri tem mu intenzivno pomaga celo ameriški pravosodni minister Bill Barr, ameriški obveščevalci pa trdijo, da enako propagando po družbenih medijih širi tudi Rusija.

Trump si je celo privoščil poziv svojim podpornikom, naj volijo dvakrat, enkrat po pošti, drugič v živo, kar je seveda nezakonito. Demokrati, ki gredo na predsedniške volitve z nekdanjim podpredsednikom ZDA Josephom Bidnom, trdijo, da Trump zaradi zaostanka v anketah pripravlja teren za zavrnitev morebitnega poraza in vztrajanje na oblasti.

Severna Karolina je letos ena od ključnih držav za zmago na volitvah, ker so ankete dovolj tesne, da izid ni predvidljiv. Za zmago je potrebnih 270 elektorskih glasov, ki jih predsedniški kandidat osvaja z zmagami v posameznih državah, njihovo število pa je odvisno od števila prebivalcev države. Foto: Reuters

Demokrati so tudi tisti, ki bolj resno jemljejo pandemijo novega koronavirusa v ZDA in zato pričakujejo, da jih bo več glasovalo po pošti kot republikancev. Volitve po pošti se v večini držav začnejo veliko pred uradnim dnevom volitev in glede na trenutne ankete pričakujejo, da bo po pošti več glasov za Bidna kot Trumpa.