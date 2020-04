V ZDA še 1.500 smrtnih žrtev, pristojni upe polagajo v razširjeno testiranje

V ZDA so do nedelje zvečer zabeležili še okoli 1.500 smrtnih žrtev covid-19. Skupaj je v državi za boleznijo umrlo že 22.020 ljudi, kar je največ na svetu. Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je sicer dejal, da bi lahko maja v določenih delih države morda začeli odpravljati omejitve gibanja, a le, če bo na voljo dobro razširjeno testiranje za koronavirus.

V ZDA je bilo do nedelje zvečer 555.398 okuženih s koronavirusom in 22.020 mrtvih, piše STA. V najhuje prizadeti zvezni državi New York je bilo skoraj 190 tisoč okuženih in skoraj 9.400 mrtvih, v mestu New York pa skoraj 103 tisoč okuženih in 6.900 mrtvih.

Število hospitalizacij in sprejemov v intenzivno nego začelo upadati

ZDA so tako prve na svetu po številu okuženih in po številu mrtvih, konca najhujšega pa ni videti kljub pozitivnemu javnemu razmišljanju direktorja Nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija. Ta na primer ni mogel zagotoviti, da bo udeležba na splošnih volitvah 3. novembra varna. Fauci je v nedeljo nastopil na več ameriških televizijah in dejal, da je previden optimist, ker je število hospitalizacij in sprejemov v intenzivno nego začelo upadati tudi v zelo prizadetih državah, kot je New York.

"Obstajajo znamenja, da se število novih okužb ne le izravnava, ampak tudi zmanjšuje," je dejal Fauci. Sam se je sicer znašel v težavah, ker je priznal, da bi lahko bilo okužb in mrtvih manj, če bi prej ukrepali. "Bilo je veliko odpora proti zapiranju zadev v začetku leta," je dejal za CNN. Pri tem ni posebej imenoval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je sprva izrazito nasprotoval zapiranju gospodarstva.

NYT: Trump se je upiral ukrepanju

Ko so Faucija vprašali, ali bi bilo mrtvih manj, če bi predsednik prej ukrepal, pa je odgovoril le, da zdaj pač je, kar je. New York Times je v nedeljo objavil daljši prispevek o tem, kako se je predsednik uvodoma upiral ukrepanju, ker ni zaupal strokovnjakom in javnim uslužbencem, ampak bolj svojemu občutku, da z virusom ne bo nič hudega.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da široko splošno testiranje ni potrebno, ker velika območja ZDA niso hudo prizadeta in ne potrebujejo testov. Foto: Reuters

Trumpova priporočila o omejitvi gibanja po ZDA potečejo 30. aprila. Ukrepe za omejitve gibanja in odpiranja gospodarstva bodo sicer sprejemali guvernerji zveznih držav, ki trenutno ne kažejo naklonjenosti, da bi natančno določili datume odpiranja posameznih panog. Fauci je dejal, da bi lahko ponekod po ZDA, kjer jih pandemija ni zelo prizadela, začeli zagon gospodarstva, a poudaril, da bodo morali imeti pred tem dovolj testov.

Tako menijo tudi guvernerji, Trump pa še vedno zanika, da bi imeli v ZDA probleme s pomanjkanjem testov. Predsednik celo meni, da široko splošno testiranje ni potrebno, ker velika območja ZDA niso hudo prizadeta in ne potrebujejo testov. A če bodo ukrepi na hitro odpravljeni, bi se ZDA spet lahko znašle v vrtincu epidemije, po poročanju STA opozarjajo strokovnjaki.