V ZDA podirajo "črne rekorde": število mrtvih preseglo 130 tisoč

V ZDA so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do ponedeljka našteli že najmanj 130.208 smrtnih žrtev covid-19, število okuženih s koronavirusom se bliža trem milijonom, Bela hiša pa vztraja, da so ZDA vodilna država na svetu glede boja proti pandemiji, piše STA.

Okužbe v ZDA naraščajo v 41 zveznih državah, Florida ima približno 10 tisoč novih okužb na dan, kar je več, kot so poročale evropske države v najhujših časih pandemije. Župan Miamija Carlos Gimenez je spet zaprl restavracije, telovadnice in plesne dvorane. Plaže, ki so bile čez praznike zaprte, pa se danes spet odpirajo. Vendar le začasno, saj je župan svojim 2,8 milijona prebivalcem zagrozil, da jih bo spet zaprl, če se ne bodo držali medsebojne razdalje in ne bodo nosili mask, poroča STA.

Florida ima povprečno na dan po 18 odstotkov pozitivnih testov, v sedmih dneh pa so v bolnišnice sprejeli 1700 ljudi. V Teksasu imajo sedaj po bolnišnicah 8000 ljudi, v Arizoni, kjer je število okuženih v ponedeljek preseglo 100 tisoč, pa 3200, bolnišnice pa so 90-odstotno zapolnjene. Kar 62.000 okuženih v Arizoni je mlajših od 44 let.

Guvernerji državljanom ukazujejo maske, Bela hiša zavrača

Foto: Getty Images Po ZDA zdaj na dan potrdijo več kot 50 tisoč okužb, vendar pa je povprečje smrti na dan v zadnjih dveh tednih upadlo s 600 na 510. Več okužb je pri mladih, zdravstveni delavci pa imajo več izkušenj pri spopadanju z boleznijo. Guvernerji zveznih držav svojim državljanom ukazujejo nošenje mask in uvajajo ukrepe proti širjenju pandemije, Bela hiša pa vztraja, da uvedba mask na zvezni ravni ni potrebna. Verjetno zato, ker jih predsednik ZDA Donald Trump noče nositi.

Trump je v soboto trdil, da je 99 odstotkov primerov potrjenih okužb v ZDA povsem nenevarnih, njegov šef kabineta Mark Meadows pa je v ponedeljek vztrajal, da predsednik ne zmanjšuje nevarnosti koronavirusa. Zaročenka predsednikovega sina Donalda mlajšega Kimberly Guilfoyle je bila na testu pozitivna, v petek se je objemala z guvernerko Južne Dakote Kristi Noem, ki je Trumpu organizirala ognjemet pri gori Rushmore in ga pospremila v letalo Air Force One, poroča STA.

Vse brez maske kot tudi udeleženci zabave pretekli teden v newyorškem premožnem naselju Hamptons, kjer je bila tudi Guilfoylova. Hamptons je sedaj poln milijarderjev in milijonarjev, ki trepetajo za svoje zdravje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je v ponedeljek zagotovila, da s Trumpom in guvernerko Noemovo ni težav, ker se je v petek testirala, pa tudi Trump se redno testira in je vedno negativen.

Foto: Reuters

V New Yorku se stanje izboljšuje

Newyorški guverner Andrew Cuomo, ki je državo aprila povedel skozi najhujši udarec pandemije, ko je na dan umiralo skoraj 800 ljudi, sedaj že nekaj tednov ponosno poroča o vztrajnem upadanju števila okužb, hospitalizacij in smrti. V newyorških bolnišnicah se zaradi covid-19 zdravi le še 817 ljudi, v nedeljo se je vrnilo le 0,95 pozitivnega testa od skupaj 55 tisoč, umrlo pa je le devet ljudi.

Cuomo je novinarsko konferenco izkoristil za kritiko Trumpa in ga obtožil, da je pomagal virusu, ker je in še vedno zmanjšuje nevarnost. "Daj že enkrat priznaj Američanom, da covid obstaja in je velik problem. Dokler si tega ne priznamo in ne opravimo vsak svojega dela, bo še naprej tako," je dejal Cuomo.