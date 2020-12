V ZDA naj bi se začelo cepljenje proti covidu-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA naj bi se danes začelo množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva, prvih 2,9 milijona odmerkov pa so v nedeljo začeli razpošiljati po vseh zveznih državah.

Več kot sto bolnišnic in drugih distribucijskih centrov naj bi do srede prejelo cepivo, s katerim bodo v ZDA, ki velja za najhuje prizadeto državo v pandemiji covida-19, cepili skoraj tri milijone ljudi, poroča STA.

Odmerke cepiva, shranjene v zabojih s suhim ledom, ki ohranja temperaturo pri minus 70 stopinjah Celzija, so v nedeljo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odposlali iz tovarne podjetja Pfizer v Kalamazooju v Michiganu.

Dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala v petek zvečer. FDA je sporočil, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa cepljenje oseb, ki imajo zgodovino hudih alergičnih reakcij. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergične reakcije.

Potrdili 16 milijonov okužb

V ZDA so od začetka pandemije potrdili že več kot 16 milijonov okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. V absolutnih številkah je to več kot v katerikoli drugi državi na svetu. V zadnjih petih dneh so zabeležili 1,1 milijona okužbt, spomni STA.

Število smrti zaradi covida-19 se približuje številki 300.000. V soboto so potrdili 2368 smrti, v petek pa več kot 3300. Doslej je v ZDA umrlo 297.843 bolnikov s covidom.

Pfizerjevo cepivo, ki se je med testiranji izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo, je poleg ZDA doslej odobrilo še pet držav, in sicer Velika Britanija, Bahrajn, Kanada, Savdska Arabija in Mehika.