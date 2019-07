V ZDA bodo na zvezni ravni znova izvrševali smrtne kazni

Obama se je za revizijo odločil zaradi odmevnih težav s sredstvom za usmrtitev z injekcijo. V ZDA namreč vlada pomanjkanje tovrstnih sredstev, ki izpolnjujejo pogoj, da smrtna kazen ne sme biti okrutna in nenavadna, proizvajalci sredstev za usmrtitve iz tujine pa so jih nehali prodajati v ZDA.

Zvezne države, kjer imajo smrtno kazen, so se skušale znajti po svoje in prišlo je do nekaj mučnih dolgotrajnih usmrtitev. Obama je takrat posredoval na zvezni ravni.

Foto: Reuters

Pravosodno ministrstvo zdaj sporoča, da je bila revizija končana in da se lahko smrtne kazni spet izvršujejo. "Kongres je izrecno dovolil smrtno kazen skozi zakonodajo. Žrtvam zločinov in njihovim družinam dolgujemo izvrševanje kazni, ki jih določa naš pravosodni sistem," je sporočil Barr.

Izvrševanje smrtnih kazni na zvezni ravni je bilo v ZDA izjemno redko. Od leta 1988, ko je vrhovno sodišče ZDA obnovilo smrtno kazen, so jih izvršili le tri. Nazadnje so leta 2003 usmrtili moškega, ki je ugrabil, posilil in ubil vojakinjo.

Biden pred 25 leti smrtno kazen podpiral, zdaj napoveduje ukinitev, če bo izvoljen

Republikanci s smrtno kaznijo na splošno nimajo težav, demokrati pa imajo mešana stališča. Predsedniški kandidat Joe Biden je na primer pred 25 leti podprl zakon, ki je razširil smrtno kazen na več zločinov, zdaj pa si je premislil in napoveduje ukinitev smrtne kazni na zvezni ravni, če bo izvoljen za predsednika ter poziva zvezne države, naj storijo enako.

Umor je v ZDA kaznivo dejanje po zakonodajah zveznih držav, primere rešujejo državni in lokalni policisti, preganjajo pa državni in lokalni tožilci. Na zvezni ravni so na smrtne kazni obsojeni na primer vojaki in teroristi.