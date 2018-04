Prijeli nekdanjega vatikanskega diplomata. Pri sebi je imel otroško pornografijo.

V Vatikanu so prijeli diplomata monsignorja Carla Alberta Capello, ki je še lani služboval na veleposlaništvu Svetega sedeža v Washingtonu. Pri njem so našli otroško pornografijo.

Capella je obdolžen na podlagi vatikanskega kazenskega zakonika, ki prepoveduje posedovanje in širjenje materiala z otroško pornografsko vsebino, so sporočili iz Vatikana. Za tovrstna kazniva dejanja je predvidena zaporna kazen do petih let in še finančna kazen v višini od 2500 do 50.000 evrov, še navaja dpa.

Da je Capella morebiten pedofil, so Vatikan opozorile ameriške oblasti. Sveti sedež se je zato septembra lani odločil, da ga odpokliče in mu sodi v Vatikanu. Če bo sodni postopek stekel, bo prvi, ki mu bodo v Vatikanu sodili zaradi kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo otrok.