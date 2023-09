V uzbekistanski prestolnici odjeknila eksplozija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eksplozija naj bi odjeknila pri skladišču carine v bližini letališča. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti plamene in dim, ki se dviga v nočno nebo.

BREAKING: Massive explosion at customs warehouse at Uzbekistan's international airport pic.twitter.com/DSgeuklLmO — BNO News (@BNONews) September 27, 2023

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je ponoči izbruhnil požar v skladišču in da so več ljudi zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. "Trenutno med njimi ni huje ranjenih. Zdravniki jim zagotavljajo vso potrebno zdravstveno podporo," so sporočili na Telegramu.

V Uzbekistanu sicer pogosto izbruhnejo požari zaradi zastarele opreme, slabega vzdrževanja in nizkih varnostnih standardov, vendar so tako obsežne nesreče vseeno redke, še piše AFP.