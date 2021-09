V terorističnem napadu na Novi Zelandiji šest ranjenih, napadalca ustrelili

"To, kar se je zgodilo danes, je odvratno, sovražno in narobe," je dejala novozelandska premierka in dodala, da je napadalec državljan Šrilanke, ki je na Novo Zelandijo prišel leta 2011 in je bil pod policijskim nadzorom. Po njenih besedah je napadalca navdihnila skrajna skupina Islamska država.

Premierka Jacinda Ardern je še dejala, da je omejena pri tem, kar lahko javno pove o moškem, ki je bil pod policijskim nadzorom od leta 2016.

Policijski komisar Andrew Coster je dejal, da so oblasti prepričane, da je moški deloval sam in da za družbo ni več nevarnosti.

Tri osebe v kritičnem stanju, napadalec umrl

Po navedbah policije se je napad zgodil, ko je moški med popoldanskimi nakupi vstopil v supermarket Countdown v aucklandskem predmestju New Lynn, vzel nož in začel zabadati ljudi. Dodali so, da je policija napadalca ustrelila in je umrl na kraju dogodka. Od šestih ranjenih, ki so jih odpeljali v bolnišnice, so tri osebe v kritičnem stanju.

Auckland je trenutno zaprt zaradi bolezni covid-19 in si prizadeva zajeziti izbruh zelo prenosljive različice novega koronavirusa delta.

Napad, podoben današnjemu, se je v supermarketu zgodil maja letos v kraju Dunedin, ko je napadalec z nožem ranil štiri ljudi.

Najhujši teroristični napad na Novi Zelandiji se je zgodil v Christchurchu marca 2019, ko je zagovornik prevlade belcev v strelskem pohodu v dveh mošejah s streli ubil 51 vernikov in jih hudo ranil še 40.