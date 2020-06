V tej latinski državi je koronavirus zahteval največ smrtnih žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji so doslej potrdili že več kot pol milijona okužb z novim koronavirusom. Kot je v nedeljo sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, so zabeležili 514.849 okužb, za koronavirusno boleznijo 19 je umrlo več kot 29 tisoč ljudi, od tega 480 v zadnjih 24 urah.

Brazilija, ki velja za žarišče bolezni covid-19 v Južni Ameriki, je tako po številu okuženih z novim koronavirusom na drugem mestu za ZDA, kjer so potrdili že skoraj 1,8 milijona okužb. Po številu umrlih za koronavirusno boleznijo 19 pa je Brazilija na četrtem mestu, in sicer za ZDA, Veliko Britanijo in Italijo, piše STA.

Strokovnjaki opozarjajo, da je dejansko število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji najverjetneje 15-krat večje, kot kažejo uradne številke, saj v državi ni obsežnega testiranja na ta virus.

To južnoameriško državo hromi tudi spor med zveznimi oblastmi ter oblastmi posameznih držav, ki ne najdejo skupnega jezika glede ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Večina zveznih držav je uvedla delne karantene, a si predsednik Jair Bolsonaro želi njihove čimprejšnje odprave, da bi lahko znova zagnali gospodarstvo. V nedeljo so v več brazilskih mestih izbruhnili spopadi med podporniki Bolsonara, protivladnimi protestniki in policijo, še navaja STA.