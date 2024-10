V avstralskem Sydneyju so danes znova odprli plaže, ki so jih v zadnjih dneh zaprli zaradi najdbe skrivnostnih črnih krogel. Analiza je namreč pokazala, da krogle niso nevarne zdravju. Še vedno pa ni jasno, od kod izvirajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zdaj lahko potrdimo, da so krogle sestavljene iz maščobnih kislin, kemikalij, kakršne najdemo v čistilnih in kozmetičnih izdelkih, ter nekaj goriva," je medijem po poročanju španske tiskovne agencije EFE povedal izvršni direktor pomorske uprave Novega Južnega Walesa Mark Hutchings.

Zaradi previdnostnih ukrepov zaprli plaže

Črne krogle v velikosti od frnikule do teniške žogice so prvič našli v torek na plaži Coogee, pozneje pa še na sedmih v mestu, vključno z znamenito plažo Bondi. Oblasti so plaže zaprle iz previdnostnih razlogov, saj niso vedele, iz česa so skrivnostne krogle.

Po podatkih lokalnih oblasti v sydneyskem predmestju Randwick, kjer so krogle našli na štirih plažah, na obalo še vedno naplavlja skrivnostno snov, a v manjši količini kot doslej. Ljudem svetujejo, naj se krogel ne dotikajo, temveč naj o njihovi najdbi obvestijo pristojne.

Oblasti sicer še vedno preiskujejo, od kod izvirajo skrivnostne krogle črne snovi.