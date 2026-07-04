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Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
10.03

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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Natisni članek
policija streljanje Hrvaška

Sobota, 4. 7. 2026, 10.03

1 ura, 19 minut

V streljanju v Čakovcu ranjeni dve osebi

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,57
Hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. V teku je iskanje osumljenca, ki je pobegnil s prizorišča, poročajo hrvaški mediji.

Policija je bila o streljanju obveščena malo po 4. uri zjutraj.

Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, nakar je eden od vpletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil.

Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh, obe so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico v Čakovcu.

Pri iskanju osumljenca sodelujejo vse razpoložljive policijske enote na območju.

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