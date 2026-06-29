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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
14.09

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
streljanje Nemčija žrtve

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 14.09

30 minut

Nemčija: v streljanju v bližini mladinskega doma najmanj pet mrtvih

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,10
Nemčija, streljanje, žrtve, policija | Po poročanju medijev se je streljanje zgodilo v mladinskem domu. | Foto X/@k_c_shivansh

Po poročanju medijev se je streljanje zgodilo v mladinskem domu.

Foto: X/@k_c_shivansh

V streljanju, ki se je zgodilo v mestu Stade na severu Nemčije v bližini mladinskega doma, je bilo ubitih pet odraslih oseb, poroča Bild. Po prvih informacijah so osumljenca aretirali in pridržali kmalu po incidentu. Policija je sporočila, da motiv za zločin še ni znan in da preiskava še poteka, poroča Bild.

Policija in reševalne službe so na mestu zločina. Policijski tiskovni predstavnik je potrdil, da je pet ljudi mrtvih, poročajo tudi o več ranjenih. 

Policisti so dve osebi aretirali, ena oseba je osumljena. 

Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več.

 
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