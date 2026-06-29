Nemčija: v streljanju v bližini mladinskega doma najmanj pet mrtvih

V streljanju, ki se je zgodilo v mestu Stade na severu Nemčije v bližini mladinskega doma, je bilo ubitih pet odraslih oseb, poroča Bild. Po prvih informacijah so osumljenca aretirali in pridržali kmalu po incidentu. Policija je sporočila, da motiv za zločin še ni znan in da preiskava še poteka, poroča Bild.

Policija in reševalne službe so na mestu zločina. Policijski tiskovni predstavnik je potrdil, da je pet ljudi mrtvih, poročajo tudi o več ranjenih.

Policisti so dve osebi aretirali, ena oseba je osumljena.

Another "new normal" day in "Modern Europe".



5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026

Policija uradno še ni podala več podrobnosti o dogodku. Prebivalce so sprva pozvali, naj se izogibajo območju v središču mesta, kjer naj bi prišlo do streljanja, nato pa so sporočili, da nevarnosti ni več.